Szexi szettben lubickolt Metzker Viki

A népszerű lemezlovas az Instagram-oldalán mutatta meg, milyen harmonikus kapcsolatban él férjével. Metzker Viki egy pihenés alkalmával engedett betekintést a magánéletébe Thaiföldön – írja a Bors.

Metzker Viki

Fotó: Instagram

A fotókon Metzker Viki és Gábor egy medencében, a lemenő nap fényében csókolóznak. A romantikus hangulat és az összhang süt a képekről, ami ezúttal a rajongók szívét is megmelengette.

