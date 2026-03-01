Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Eszelős kijelentést tett az ukrán elnöki hivatal vezetője

Ezt látnia kell!

Lángba borult Dubaj ikonikus luxusszállodája – döbbenetes felvételek

Metzker Viki

Szexi szettben lubickolt Metzker Viki

35 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Meghitt pillanatokat osztott meg követőivel a sztár-DJ, aki ezúttal nem a pörgős fellépéseivel került a figyelem középpontjába. Metzker Viki férjével romantikázott Thaiföldön, és a képek láttán egyértelmű: dúl köztük a szerelem.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Metzker Vikinyaralásromantika

A népszerű lemezlovas az Instagram-oldalán mutatta meg, milyen harmonikus kapcsolatban él férjével. Metzker Viki egy pihenés alkalmával engedett betekintést a magánéletébe Thaiföldön – írja a Bors. 

Metzker Viki
Metzker Viki
Fotó: Instagram

A fotókon Metzker Viki és Gábor egy medencében, a lemenő nap fényében csókolóznak. A romantikus hangulat és az összhang süt a képekről, ami ezúttal a rajongók szívét is megmelengette. 

Metzker Viki megint túl szexi – bugyiban szelfizett

A magyar DJ ismét gondoskodott róla, hogy felrobbanjon az Instagram. Metzker Viki egy cicás, bugyis szelfivel jelentkezett, ami pillanatok alatt lázba hozta a rajongókat. A fotót megtekintheti az Origo oldalán.

Itt az újabb sztárbotrány: durván összeveszett a két magyar női DJ

Közös fellépése volt Regán Lilinek és Metzker Vikinek, azonban nem lett jó vége a találkozásuknak, ugyanis nagyon durván összevesztek. Azonban nem a színpadon történt a valódi összeveszés, hanem később, ugyanis egy olyan videó került nyilvánosságra, amin sokan felháborodtak, köztük Regán Lili is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!