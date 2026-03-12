Mikes Anna megható gondolatokat osztott meg – sokan egyetértenek vele

Hírlevél
Tavaszi hangulatú bejegyzést osztott meg közösségi oldalán a népszerű táncosnő. Mikes Anna egy korábban készült fotót tett közzé, amelyhez személyes gondolatokat is fűzött arról, mennyire örül a tavasz érkezésének.
Mikes Anna az írta, bár a kép nem most készült, az érzései pontosan ugyanazok, hiszen nagyon várta már ezt az időszakot. Úgy fogalmazott, ilyenkor valahogy minden másnak tűnik, és egy napsütéses nap is különösen sok örömet tud okozni – számolt be a Bors.

Mikes Anna – Fotó: MW Bulvár
Mikes Anna
Fotó: MW Bulvár

A táncosnő egy kis öniróniával azt is megjegyezte, hogy talán az évek múlásával egyre jobban értékeljük az ilyen apró dolgokat, de szerinte a lényeg az, hogy élvezzük a szép napokat és a tavasz hangulatát.

A fotót Debreczeni Zita készítette, a bejegyzés pedig rövid idő alatt rengeteg kedvelést kapott. A kommentelők közül sokan írták, hogy ők is hasonlóan éreznek a tavasz beköszöntével.

Mikes Anna és férje, Krausz Gábor kapcsolata hosszú ideje a nyilvánosság előtt zajlik, a rajongók pedig szinte minden közös pillanatukat figyelemmel kísérik.

A tavalyi év mindent megváltoztatott számukra. Krausz Gábor nyíltan beszélt a Mikes Annával közös jövőről és az előttük álló döntésekről. 

 

