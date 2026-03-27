Miló Viki padlón van: „Ha beszélni kell róla, szó szerint rosszul vagyok”

A bíróság jogerősen kimondta az állatorvosi műhibát, és több mint 2,8 millió forint kártérítést ítélt meg számára, azonban ezt nem tudja behajtani. Miló Viki elmondása szerint a rendelőt üzemeltető cég veszteséges, több eljárás is folyamatban van ellene, így gyakorlatilag nincs kitől követelnie a pénzt – közölte a Bors.

Miló Viki

Fotó: MW Bulvár

Miló Viki futhat a pénze után

A bokszoló azt mondta, az ügy összesen mintegy 7,5 millió forintos veszteséget okozott neki, és a mai napig tartozásokkal küzd. A legnagyobb fájdalmat azonban nem az anyagiak jelentik, hanem az, hogy az érintett állatorvostól még egy bocsánatkérést sem kapott.

Az ügy évekig húzódott, és bár az orvostól időközben megvonták az önálló praxis jogát, a sportoló szerint döbbenetes, hogy később mégis újra munkába állt egy másik rendelőben.

A történtek lelkileg is mély nyomot hagytak benne. Úgy fogalmazott, a mai napig nem tudja kitörölni az emlékezetéből azt a képet, amikor a három kiskutya mozdulatlanul feküdt előtte, és az élmény olyan volt számára, mintha egy horrorfilmet élt volna át.

A tragédia miatt hosszú időre felhagyott a tenyésztéssel, de végül újrakezdte, mert az új kiskutyák erőt adnak neki. Azt mondta, a fájdalom azonban nem múlik el, és amikor beszélnie kell róla, szó szerint rosszul lesz.

Durván betámadták Miló Vikit a földijei

Kiakadtak a nyíregyháziak, vagy ahogy arrafelé mondani szokták, a földijei a celebbé avanzsált világbajnokra. Miló Vikit kemény szóbeli attrocitások érik, és a nagymamáját sem kímélik.

Miló Viki: A fiatalabb férfiak nem tudnak teljesíteni az ágyban

A magyar ökölvívó folyamatosan randizgat, de évek óta a szinglik táborát erősíti. Miló Viki meglátása szerint ma órási problémák vannak a szexualitással.