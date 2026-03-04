Hírlevél
Molnár Andrea

Megrázó vallomás: így roppant össze Molnár Andrea

Őszintén vallott az elmúlt évek legnehezebb időszakáról a népszerű táncművész. Molnár Andrea szerint a válása fordulópontot jelentett az életében, hiszen nemcsak a magánélete változott meg gyökeresen, hanem ő maga is.
A tánc mindig biztos pont volt Molnár Andrea számára, de az elmúlt néhány év valódi önismereti utazássá vált – derül ki a Bors cikkéből. 

Molnár Andrea – Fotó: MW Bulvár
Molnár Andrea
Fotó: MW Bulvár

Molnár Andrea tudatosabb lett 

Mint mondja, sokáig „későn érő típus” volt, amit részben annak tulajdonít, hogy évtizedeken át sportolói mentalitással élt. A felnőtt döntések meghozatala időbe telt, de ma már tudatosabban áll az élet kihívásaihoz.

Négy éve váltam el, azóta teljesen más ember lettem” 

– fogalmazott az imert táncművész. Hozzátette: a túlzott odaadás és a határok hiánya korábban komoly problémát jelentett számára. Úgy érzi, sokszor beleesett az alkalmazkodás csapdájába, és közben szinte felőrlődött abban, hogy mindenkinek adni akart.

A nehezebb időszakokat nem tagadja: voltak veszteségek, szakítások, amelyeket el kellett gyászolnia. Ma már azonban tudatosan figyel arra, hogy ne ragadjon bele a fájdalomba. Hisz abban, hogy a nehézségek legyőzhetők, és az ember dönt arról, mekkora teret enged a rossznak.

A tánc és a zene mellett különleges küldetés is fontos része lett az életének: terápiás kutyájával óvodákba jár, ami szintén kapaszkodót ad számára.

Molnár Andrea ma már jobban hallgat a megérzéseire is. Korábban előfordult, hogy hagyta magát elsodorni emberek és helyzetek által, de mostanra megtanulta, mennyire fontos a kölcsönös tisztelet egy kapcsolatban. Nem zárta be a szívét, hisz abban, hogy létezik számára a megfelelő társ.

„Az én szívem szeret szeretni” – mondja, és ez talán mindennél jobban összefoglalja, milyen emberré vált az elmúlt négy évben.

