nádai anikó

Egy nappal előbb köszöntötték Nádai Anikót – mi történhetett?

6 perce
Olvasási idő: 3 perc
Egyeseknél előbb jött a nőnap az idén. Nádai Anikó párja nem bírt várni vasárnapig, Hajmásy Péter és a gyerekek már szombaton köszöntötték az ismert édesanyát.
nádai anikónőnaphajmásy péterünneplés

Gyönyörű virágcsokrokat kapott Nádai Anikó nőnap alkalmából. Bár a nemzetközi nőnap hivatalosan március 8-án esedékes, a család úgy döntött, hogy a közös időt akkor élvezik együtt, amikor mindenkinek megfelel – hiszen az ünneplés lényege nem az időpont, hanem a szeretet és a figyelem.

Nádai Anikót virágcsokorral köszöntötte a párja
Nádai Anikót virágcsokorral köszöntötte a párja
Fotó: Szabolcs László / Bors

Az ok az volt, hogy Anikó nem lesz otthon vasárnap, ezért kénytelenek voltak előre hozni az ünnepet – írja a Bors. Az Instagram-bejegyzésben a műsorvezető párja, Hajmásy Péter tréfásan idézte a jól ismert angol mondást: „Happy wife = happy life!”, vagyis „boldog feleség = boldog élet” – amihez most minden adott volt a mosolyok és virágok között.

Nádai Anikó sokszínű személyiség

Ez a meghitt, családi hangulatú köszöntés jól mutatja, hogy a mindennapok apró örömei és a szeretet ünneplése sokszor többet ér bármilyen ajándéknál. Különösen, ha egy olyan kedves és sokszínű személyiség áll a középpontban, mint Anikó.

Az édes pillanatról készült képet itt tekinthetik meg.

 

