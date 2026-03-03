Nagy Bogi nem finomkodott: bikinis modell fenekét paskolta

Nagy Bogi válása az év elején vált hivatalossá, ezt követően pedig szinte azonnal elindultak a találgatások a BSW Matyival való kapcsolatáról. Bár egyikük sem erősítette meg a pletykákat, a közös fellépések és az utazás újabb beszédtémát adtak a rajongóknak. Az énekesnő karrierje közben nem lassított: a Sztárban sztár + 1 kicsi és A Dal után zsűriként is bizonyított. Emellett új klipje is erős számokat produkál, a videó már többmilliós megtekintésnél jár – írja a Bors.

Nagy Bogi élő koncertje az Oroszlányi Bányásznapon - Fotó: Flajsz Péter

Mit posztolt Nagy Bogi Thaiföldről?

Az énekesnő jelenleg Thaiföldön tartózkodik, ahol a BSW tagjaival és több ismert közösségi szereplővel együtt pihen és dolgozik. Egy 24 óráig elérhető Instagram-sztoriban egy tengerparti jelenetet osztott meg: a felvételen egy modell fenekére ken naptejet, miközben a BSW „Csöcsök és Segg” című dala szól. A poszt gyorsan terjedni kezdett a közösségi médiában.

Együtt van Nagy Bogi és BSW Matyi?

A pletykák szerint az énekesnő és BSW Matyi között több lehet puszta munkakapcsolatnál, különösen a közös fellépések és az utazás miatt. Ugyanakkor egyik fél sem erősítette meg, hogy párkapcsolatban lennének. Nyilvános nyilatkozataik szerint szakmai együttműködésről van szó.

Nagy Bogi Instagram-sztorija gyorsan terjedni kezdett

Fotó: Instagram/Nagy Bogi/Bors

