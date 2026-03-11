Hírlevél
nagy bogi

Rémálommá vált Nagy Bogi nyaralása

Törölt járatok és bizonytalanság nehezítette meg a hazautat a közel-keleti konfliktus miatt. Nagy Bogi végül 36 órás, több átszállásos utazás után jutott vissza Budapestre.
A népszerű énekesnő nyaralása váratlan fordulatot vett, amikor a közel-keleti konfliktus miatt törölték a hazafelé tartó járatát. Nagy Bogi Thaiföldön rekedt, és napokig bizonytalan volt, mikor és hogyan tud hazajutni. Végül egy több átszállásos, 36 órás utazás után érkezett vissza Budapestre – írja a Bors.

20250917 Debrecen Debreceni Egyetem - YoUDay Fotó: Vida Márton Péter VMP Hajdú-Bihari Napló Képen: Nagy Bogi
Nagy Bogi – Fotó: Vida Márton Péter/Hajdú-Bihari Napló

Hogyan jutott haza Nagy Bogi Thaiföldről?

Néhány nappal ezelőtt Nagy Bogi a közösségi oldalán számolt be arról, hogy az iráni háború miatt kialakult helyzet következtében nem tud hazautazni. 

A közel-keleti konfliktus miatt több járatot is töröltek biztonsági okokból, így az énekesnő Thaiföldön ragadt, és szegedi koncertjét is kénytelen volt lemondani. 

A rajongókat ugyanakkor megnyugtatta, hogy a fellépés új időpontja már megvan: május 2-án tartják meg. Az énekesnő végül több átszállással jutott haza: a thaiföldi Ko Samui szigetéről Bangkokba repült, majd Oman felé folytatta útját, innen Isztambul érintésével jutott vissza Magyarországra. Az egyik járat után 12 órát kellett várnia a reptéren, de végül szerencsésen hazaért.

