Feszült pillanatok A Nagy Duett színpadán: erre senki nem számított

A Nagy Duett negyedik élő adása ismét izgalmas pillanatokat hozott: a zsűri pontjai és a nézők szavazatai döntöttek a párosok sorsáról. A Nagy Duett színpadán ezúttal hét duó lépett fel, de a műsor végén egy párosnak búcsúznia kellett a versenytől – írja a Bors.

Újabb páros búcsúzott A Nagy Duett műsorától

Fotó: TV2 Magyarország / YouTube / képkivágás

Megvan A Nagy Duett kieső párosa

A Nagy Duett 2026-os évadának negyedik élő show-ja után a zsűri több produkciót is maximális pontszámmal jutalmazott, de akadtak olyan előadások is, amelyek inkább a nevetést váltották ki a TV2 stúdiójában. Az adásban hét páros lépett színpadra: Barnai Judit és Curtis, Gesztesi Panka és Kovács Áron, Lakatos László és Tolvai Renáta, Fekete Pákó és Komonyi Zsuzsi, Schobert Norbert Jr. és Lengyel Johanna, Gáspár Bea és Peter Šrámek, valamint Domján Evelin és Vastag Csaba.

A zsűri és a közönség pontjai alapján az adás győztese Gesztesi Panka és Kovács Áron lett, így ők automatikusan továbbjutottak.

A veszélyzónában maradt párosok közül a szavazás után Lakatos László és Tolvai Renáta búcsúzott a műsortól.

Tolvai Reni csúnyán megsérült – veszélyben a Nagy Duett?

Komoly térdfájdalom nehezíti meg az énekesnő mindennapjait egy januári esés után. Tolvai Reni most a rajongóktól kért segítséget, mert a fájdalmak továbbra sem múltak el. Egyelőre nem akar orvoshoz menni, mivel javában készül A Nagy Duett következő adásaira.

Nem tagadott semmit – kiderült, miért dolgozik estig Curtis felesége

Kemény napok várnak a népszerű házaspárra, akik hétről hétre színpadra állnak a TV2 nagyszabású show-műsorában. Curtis felesége most elárulta, hogy a következő adás előtt ismét estig tartó próbák várnak rájuk.

