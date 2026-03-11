Elképesztő, mi történt Fekete Pákó és Komonyi Zsuzsi között

Fekete Pákó és Komonyi Zsuzsi korábban soha nem találkozott személyesen, mégis már az első találkozáskor megvolt köztük az összhang A Nagy Duettben – írja a Bors.
Élvezik A Nagy Duettet
Azóta pedig nemcsak jól működnek együtt a színpadon, hanem baráti kapcsolat is kialakult közöttük.
Nagyon jól érezzük magunkat! Szerintem tökéletesen össze is szoktunk. Jól kijövünk egymással, minden gördülékenyen megy köztünk. Gyorsan kialakult köztünk a barátság, és így minden könnyebb. Szerintem ez a sikerünk kulcsa
– mondta Komonyi Zsuzsi.
A páros szerint a sikerük egyik titka az, hogy minden produkcióba belecsempésznek valami pluszt.
Amikor megkapunk egy feladatot, mindig próbálunk hozzátenni valamit a saját személyiségünkből. Nemcsak elénekeljük a dalt, hanem humorral és játékossággal fűszerezzük. Szerintem akkor működik igazán jól, ha mi is élvezzük a színpadon
– magyarázta Fekete Pákó.
A műsorban a közönség különösen szereti a páros könnyed és szórakoztató stílusát, amely sokszor meglepi a nézőket.
Sokat segít, hogy jól kiegészítik egymást
Bár a személyiségük nagyon különböző, éppen ez az, ami jól működik közöttük. Zsuzsi szerint sok mindenben hasonlítanak egymásra, például a munkához való hozzáállásukban.
Mindketten szeretünk dolgozni, és komolyan vesszük a feladatainkat. Én talán kicsit maximalista vagyok, Pákó viszont lazább, és sokszor segít abban, hogy ne stresszeljek túl dolgokat. Cserébe viszont elvárom tőle, hogy mindent beleadjon. Így jól kiegészítjük egymást
– mondta az énekesnő.
Azt is elárulta, hogy a próbák alatt még egyszer sem vesztek össze, sőt Pákó rengeteget foglalkozik a produkciókkal.
A páros reméli, hogy minél tovább jutnak a versenyben, és folyamatosan próbálnak fejlődni. Ebben a zsűri visszajelzései is sokat segítenek.
Sokat tanulunk a zsűri kritikáiból. Olyan dolgokra is felhívják a figyelmünket, amire korábban nem is gondoltunk. Ez segít abban, hogy egyre bátrabbak legyünk, és adásról adásra magabiztosabban álljunk a színpadra
– mondta lelkesen Fekete Pákó.
A zsűri pontjai és a nézők szavazatai ismét döntöttek a párosok sorsáról. A Nagy Duett negyedik élő adása után újabb duónak kellett búcsúznia a versenytől.
