Elképesztő, mi történt Fekete Pákó és Komonyi Zsuzsi között

46 perce
Olvasási idő: 5 perc
Rendkívül szórakoztató párost alkotnak a színpadon, és bár csak néhány hete ismerik egymást, már igazi barátság alakult ki közöttük. Fekete Pákó és Komonyi Zsuzsi A Nagy Duett idei évadának egyik legkülönlegesebb párosa lett, akik hamar a közönség kedvencévé váltak.
A Nagy DuettFekete PákóKomonyi Zsuzsi

Fekete Pákó és Komonyi Zsuzsi korábban soha nem találkozott személyesen, mégis már az első találkozáskor megvolt köztük az összhang A Nagy Duettben – írja a Bors

Fekete Pákó és Komonyi Zsuzsi A Nagy Duett színpadán – Fotó: MW Bulvár
Fekete Pákó és Komonyi Zsuzsi A Nagy Duett színpadán
Fotó: MW Bulvár

Élvezik A Nagy Duettet

Azóta pedig nemcsak jól működnek együtt a színpadon, hanem baráti kapcsolat is kialakult közöttük.

Nagyon jól érezzük magunkat! Szerintem tökéletesen össze is szoktunk. Jól kijövünk egymással, minden gördülékenyen megy köztünk. Gyorsan kialakult köztünk a barátság, és így minden könnyebb. Szerintem ez a sikerünk kulcsa

– mondta Komonyi Zsuzsi.

A páros szerint a sikerük egyik titka az, hogy minden produkcióba belecsempésznek valami pluszt.

Amikor megkapunk egy feladatot, mindig próbálunk hozzátenni valamit a saját személyiségünkből. Nemcsak elénekeljük a dalt, hanem humorral és játékossággal fűszerezzük. Szerintem akkor működik igazán jól, ha mi is élvezzük a színpadon

– magyarázta Fekete Pákó.

A műsorban a közönség különösen szereti a páros könnyed és szórakoztató stílusát, amely sokszor meglepi a nézőket.

Fekete Pákó és Komonyi Zsuzsi sok rajongót szerzett – Fotó: MW Bulvár
Fekete Pákó és Komonyi Zsuzsi sok rajongót szerzett 
Fotó: MW Bulvár

Sokat segít, hogy jól kiegészítik egymást

Bár a személyiségük nagyon különböző, éppen ez az, ami jól működik közöttük. Zsuzsi szerint sok mindenben hasonlítanak egymásra, például a munkához való hozzáállásukban.

Mindketten szeretünk dolgozni, és komolyan vesszük a feladatainkat. Én talán kicsit maximalista vagyok, Pákó viszont lazább, és sokszor segít abban, hogy ne stresszeljek túl dolgokat. Cserébe viszont elvárom tőle, hogy mindent beleadjon. Így jól kiegészítjük egymást

– mondta az énekesnő.

Azt is elárulta, hogy a próbák alatt még egyszer sem vesztek össze, sőt Pákó rengeteget foglalkozik a produkciókkal.

A páros reméli, hogy minél tovább jutnak a versenyben, és folyamatosan próbálnak fejlődni. Ebben a zsűri visszajelzései is sokat segítenek.

Sokat tanulunk a zsűri kritikáiból. Olyan dolgokra is felhívják a figyelmünket, amire korábban nem is gondoltunk. Ez segít abban, hogy egyre bátrabbak legyünk, és adásról adásra magabiztosabban álljunk a színpadra

– mondta lelkesen Fekete Pákó.

