A Nagy Duett sztárja nem rejtette véka alá véleményét: ezt gondolja Gesztesi Pankáról

A Nagy Duett idei évadában ismét izgalmas pillanatoknak lehettek szemtanúi a nézők, amikor Kovács Áron és Gesztesi Panka a veszélyzónában találták magukat. Bár a párosnak Áron betegsége miatt külön kellett próbálnia, produkciójuk így is lenyűgözte a zsűrit és a közönséget – írja a Bors.

A Nagy Duett 8. évadában a páros újra bizonyította, hogy profi összhangjuk minden kihíváson átsegíti őket.

Panka annyira vitte a prímet, és olyan ívet rajzol ez a kislány, hogy az szinte hihetetlen. Konkrétan egyedül csinálta végig ezt a hetet, mert nem voltam mellette, nem tudtam segíteni, hanem ő hívogatott, és tartotta bennem a lelket, hogy nyugi, minden rendben lesz

– mondta Áron.

A nehézségek ellenére Panka magabiztosan állt a feladat elé, és kiemelkedő produkciót nyújtott. Az adás végén pedig a duó győztesen került ki a veszélyzónából, bizonyítva, hogy a tehetség mellett a kitartás és az összetartás is döntő. Kovács Áron és Gesztesi Panka minden héten új arcukat mutatják a közönségnek, így a Nagy Duett színpadán minden adás egy újabb izgalmas élmény.

Újabb nehézséggel kell szembenéznie A Nagy Duett egyik legkedveltebb párosának a műsor közepén. Liptai Claudia lánya az elmúlt napokban megsérült, most azonban még nagyobb bajba került.

A Nagy Duett első élő adása máris érzelmes pillanatokat hozott a nézőknek. Gesztesi Panka olyan produkcióval mutatkozott be, amely nemcsak a közönséget, hanem a zsűrit is mélyen megérintette.