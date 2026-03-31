Elege lett! Nem vállal több tévés szereplést A Nagy Duett sztárja

Kovács Áron Gesztesi Panka mentoraként szerepel a műsorban, és együtt egészen a döntőig jutottak. A Nagy Duett sztárja szerint ez a szereplés elsősorban a zenei karrierjét erősíti – írja a Bors.

A Nagy Duett sztárja csak zenei jellegű műsorokban szeretne szerepelni.

A Nagy Duett sztárja új irányt választ

Kovács Áron hangsúlyozta, hogy mindig is énekesnek tartotta magát, még a műsorvezetői sikerei előtt is. Úgy érzi, a közönség inkább műsorvezetőként azonosította, ezért szeretné visszaterelni a figyelmet a zenére.

Elmondása szerint ma már sokkal jobban érzi magát az éneklés és a színház világában.

A televíziós munkát nem teljesen hagyja el, de csak zenei jellegű műsorokat vállalna. Fontos számára, hogy olyan projektekben vegyen részt, amelyek közelebb viszik a zenéhez. A műsor hatására új rajongókat szerzett, ami szintén megerősítette ebben az irányban. Úgy gondolja, életének ebben a szakaszában már inkább a lelki feltöltődést kereső tevékenységekre kell koncentrálnia. Összességében a jövőben a zenét helyezi előtérbe, és csak ennek megfelelő szerepeket vállal.

Kovács Áron 30 éve leírta a jövőt

Kovács Áron A Nagy Duett színpadán egy különleges dallal tért vissza a múltjához, amelyben már fiatalon megfogalmazta, milyen nőről álmodik. A Nagy Duett sztárja szerint a dal ma már sokkal többet jelent, mert az egykori vágy valósággá vált: a feleségében találta meg azt az ideált, akit egykor megénekelt.

Az énekes gyógyíthatatlan betegséggel küzd

Kovács Áron már gyerekkora óta együtt él egy gyógyíthatatlan betegséggel, amely egy korábbi fertőzés következményeként alakult ki. A folyamatos odafigyelést igénylő állapot miatt nagyon fiatalon meg kellett tanulnia felelősséget vállalni önmagáért.