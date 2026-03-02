Törökországban műtötték meg A Nagy Ő győztesét – a legnagyobb rajongókat is meglepte

A Nagy Ő egykori győztese, Hajnal Bettina nemrégiben nagy lépésre szánta el magát: esztétikai műtétre utazott Törökországba. A párkereső reality után életét és testképét is egyre többen követik, így minden bejelentése érdeklődést vált ki – írja a Bors.

Hajnal Bettina, a Nagy Ő egykori győztese – Fotó: Instagram/bettina.hajnal

Nagy Ő: Hajnal Bettina műtétje Törökországban

Bettina elárulta, eredetileg a teljes testét átszabatta volna, végül azonban csak mellműtétre vállalkozott.

Szanaszét lettem volna szabdalva, amit már nem akartam bevállalni. Úgyhogy az lett a vége, hogy csak mellműtétre jöttem, majd utána fogyókúrázom picit

– mondta a Nagy Ő egykori versenyzője. A beavatkozás után néhány napig még diszkomfortosan érezte magát a bőrében, de ez teljesen természetes, és idővel az implantátum a sajátjává válik.

Bettina kiemelte, hogy fontos számára a hitelesség a követői felé, akik hasonló kérdésekben döntenek a videói alapján. Bár gyakran kap kritikát a nyilvánosságtól, a Nagy Ő győztese már megtanulta kezelni a negatív visszajelzéseket, és a családja támogatása is sokat segít. A Törökországban elvégzett beavatkozás így nemcsak külső változást hozott, hanem az önbizalmát is erősítette, ami a műsor óta kiemelten fontos számára.

Stohl András bevallotta: így alakult a kapcsolata A Nagy Ő után

A TV2 sikerműsorában húsz nő küzdött a színész kegyeiért, de az igazi izgalmak a forgatás után kezdődtek. Stohl András végül Kiss Krisztát választotta, és kapcsolatuk most új szakaszba lépett.

Kiara Lord lerántotta a leplet: ezt tette Stohl András az ágyban

Csupán néhány napja ért véget A Nagy Ő Stohl Andrással a főszerepben, de még számos kérdés nyitva maradt a műsor kapcsán. Ilyen az a titokzatos éjszaka is, amikor Kiara Lord és Stohl András az utolsó éjszakán magukra zárták az ajtókat.