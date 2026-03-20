Kés alá feküdt a Nagy Ő győztese, altatás után érte a zavarba ejtő fordulat

A Nagy Ő Hajnal Bettina műtét után végre megszólalt, és részletesen mesélt arról, hogyan élte meg a törökországi beavatkozást, valamint a felépülés első, nehéz napjait. A 2023-as évad győztese azóta is aktív a közösségi médiában, követői pedig végigkísérhették az egész folyamatot — a döntéstől egészen a rehabilitációig – írja a Bors.

Nagy Ő Hajnal Bettina műtét után – altatás után meglepetés érte a műtőasztalon Fotó: Facebook/Hajnal Bettina

Nagy Ő Hajnal Bettina műtét után — kemény napok jöttek

A törökországi mellplasztika élmények kapcsán Betti elárulta, hogy bár eredetileg egy teljes „anyukákra szabott” átalakulást tervezett — amely hasplasztika és comb zsírleszívás együtt történt volna —, végül az utolsó pillanatban visszalépett. A látványtervek ugyanis annyira megijesztették, hogy inkább csak a mellműtét mellett döntött.

Az első napok kifejezetten megterhelőek voltak számára. Elmondása szerint 4–5 napig erős fájdalmakkal küzdött, és még most sem tud minden helyzetben kényelmesen mozogni.

„Oldalt már tudok aludni, de hason még sokáig nem fog menni” — mondta.

A mellplasztika utáni felépülés ideje során még az olyan hétköznapi dolgok is kihívást jelentettek számára, mint az autóvezetés. A sebességváltás például még mindig kellemetlen, de igyekszik minél hamarabb visszatérni a normális élethez.

Altatás után jött a meglepetés

A legnagyobb fordulat azonban a műtőasztalon történt. Betti eredetileg 600 köbcentis implantátumot szeretett volna, azonban az orvos az utolsó pillanatban másként döntött.

A szakember végül 500 köbcentis implantátum beültetés mellett döntött, mert úgy ítélte meg, hogy a szövetek ennyit bírnak biztonságosan el.

Betti ezt utólag egyáltalán nem bánja:

„Ez lett a tökéletes méret, és gyönyörű lett az eredmény.”

Új élet és új lehetőség

A Nagy Ő egykori sztárja nemcsak fizikailag, hanem szakmailag is új fejezetet nyithat. A török klinika ugyanis felkérte, hogy legyen a magyarországi nagykövetük.

A török plasztikai klinika együttműködése a magyar influencerrel így hamarosan valósággá válhat, Betti pedig saját szépségszalonján keresztül segíthet másoknak is eligazodni a beavatkozások világában. Májusban már egy nyílt napot is szerveznek, ahol az érdeklődők személyesen is találkozhatnak az orvosokkal.