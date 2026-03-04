Mi kell a nőnek? Szabó Zsófi, Ördög Nóra és Lékai-Kiss Ramóna elárulták

A nőnap sokak számára egy szál virágot vagy egy kedves üzenetet jelent, de a három műsorvezető szerint ennél jóval többről szól. Jólesik a figyelmesség, de legalább ilyen fontos, hogy ilyenkor megálljunk egy pillanatra, és elgondolkodjunk a nők társadalmi szerepén és a mindennapi terheken – írja a Bors.

Ha már nőnap, Szabó Zsófi a női szerepekről is beszélt

Fotó: MW Bulvár

Szabó Zsófi a családját is megemlítette nőnap alkalmából

Szabó Zsófi szerint az elmúlt évtizedekben hatalmas változás történt a nők helyzetében. Ma már természetes, hogy a nők nemcsak az otthon melegét biztosítják, hanem dolgoznak, pénzt keresnek és akár teljesen függetlenek is.

Úgy véli, az anyák szerepe a család összetartásában megkérdőjelezhetetlen, ugyanakkor a karrier és a magánélet közötti egyensúly megtalálása komoly kihívás. Saját példáján keresztül beszélt arról, hogy tudatos döntést hozott: az elmúlt intenzív évek után több időt szeretne a családjára és önmagára fordítani.

Szabó Zsófi szerint a kulcs a bátorság, merjük követni azt, amire valóban vágyunk, még akkor is, ha ezért kritikát kapunk.

Ördög Nóra és férje közösen végzik a feladatokat

Ördög Nóra hisz abban, hogy az ünnepeknek van jelentőségük, még ha nem is kell túlmisztifikálni őket. Jólesik neki egy virág vagy egy apró figyelmesség, és örömmel látja, hogy lánya már érti ennek az üzenetét.

Ördög Nóra

Fotó: MW Bulvár

A mindennapok összehangolása azonban nem könnyű feladat. Kétgyermekes édesanyaként és televíziós műsorvezetőként pontos időbeosztásra és tudatos tehermegosztásra van szükség. Családjukban a férjével közösen vállalják a feladatokat, különösen akkor, amikor forgatások vagy utazások miatt az egyikük kiesik a hétköznapi rutinból.

Nóra hangsúlyozza, hogy segítséget kérni nem gyengeség. Az anyatársak közti összefogás, a női szolidaritás és a támogató partner jelenléte nélkülözhetetlen a harmonikus élethez.

Lékai-Kiss Ramóna: együtt töltött idő mindenek felett

Lékai-Kiss Ramóna számára a nőnap elsősorban a szeretetről és az odafigyelésről szól. Családjukban ugyan nincsenek nagy hagyományok, mégis minden évben meghitt rituálék teszik különlegessé a napot. Egy telefonhívás az édesapjától, egy rajz a kisfiától, egy virág a férjétől, ezek az apró gesztusok adják az ünnep lényegét.