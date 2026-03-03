Ördög Nóra elmondta, miért szeret villantani – és rögtön villantott is egyet

Hírlevél
Merész és önazonos bejegyzéssel jelentkezett közösségi oldalán a népszerű műsorvezető. Ördög Nóra ezúttal nem egy televíziós produkció kulisszái mögül, hanem egy sokkal személyesebb hangvételű poszttal hívta fel magára a figyelmet: fehérneműben készült képeket osztott meg, amelyekhez őszinte gondolatokat is fűzött.
A képeken Ördög Nóra színes, kényelmes darabokat visel, amelyek – ahogy fogalmaz – a mindennapokban láthatatlanul kísérik végig a napjait. 

Ördög Nóra – Fotó: Csudai Sándor - Origo
Ördög Nóra
Fotó: Csudai Sándor -  Origo

A csinos műsorvezető hozzátette, hogy ezen ruhadarabok közül néhányat szívesen „meg is villant”, hiszen jól érzi magát bennük.

Kényelem a ruha alatt, ami a legtöbb esetben láthatatlanul kísér a napjaimon. Bár speciel ezeket a színes darabokat szívesen meg is villantom. Jól érzem magam bennük. Jól érzem magam a bőrömben

– írta a fotók mellé.

A visszajelzések alapján a rajongók is értékelik a műsorvezető magabiztosságát és természetességét. Sokan kiemelték, hogy nemcsak bomba formában van, hanem inspiráló is az a hozzáállás, amellyel a nőiességét és önazonosságát képviseli.

