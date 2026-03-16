Palik László nagy bejelentése Dominika előtt: a párja is szóba került

Palik László öt év után tér vissza a Dominikai Köztársaságba, ahol ismét ő vezeti majd az Exatlon Hungary új évadát. A televíziós műsorvezető elmondta, hogy a döntésben párja, Petra teljes mértékben támogatta – írja a Bors.

Palik László ismét Dominikára utazik az Exatlon Hungary forgatására, és arról is beszélt, meglátogatja-e párja a szigeten

Palik László a családjáról és Petra támogatásáról beszélt

„Néha úgy érzem, Petra érdemtelenül támogat mindenben. Azt mondta: ha menned kell, menj, de majd gyere haza!” – idézte fel Palik.

Arról egyelőre még nem döntöttek, hogy Petra kiutazik-e hozzá Dominikára. A műsorvezető szerint ez attól is függ, mennyi ideig tart majd a forgatás.

Palik azt is elmondta, hogy számára a legnehezebb mindig a családjától való távollét. Egy ideig képes távol lenni a gyerekeitől, de egy pont után már nagyon hiányoznak neki.

Korábban a fiai több alkalommal is elkísérték Dominikára. Sőt egy ideig ott jártak iskolába, ami különleges élményt jelentett számukra.

Így változott meg az Exatlon forgatási helyszíne az évek alatt

A műsorvezető elárulta, hogy az Exatlon forgatásai alatt a fiai is hosszabb időt töltöttek Dominikán, és ez komoly hatással volt rájuk. A gyerekek nemcsak az angolt használják magas szinten, hanem a kint töltött idő alatt spanyolul is megtanultak.

Palik szerint ez az egyik legnagyobb ajándéka annak az időszaknak, amit a Dominikai Köztársaságban töltöttek.

Az Exatlon Hungary forgatása ezúttal is az ország délkeleti részén zajlik majd, egy elzárt területen. A műsorvezető szerint azóta rengeteget fejlődött a helyszín: új pályák épültek, és a stáb számára egy külön szállodát is felhúztak.

Palik László azt mondta, nagyon pozitív érzésekkel indul neki az új évadnak, mert sok régi kollégájával dolgozhat újra együtt, és erős versenyzőkre számít.

