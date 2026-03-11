Hírlevél
Melltartó nélkül kapták lencsevégre Palvin Barbit – a rajongók nem tudnak betelni vele

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Új fotóival ismét felkavarta a közösségi médiát a világhírű magyar modell. Palvin Barbi ezúttal egy laza, oversize ingruhában pózolt, amely alatt nem viselt melltartót, a rajongók pedig azonnal reagáltak a látványra.
A nemzetközi divatvilág egyik legismertebb magyar arca, Palvin Barbi ismét magára irányította a figyelmet egy friss közösségi médiás poszttal. A modell egy oversize ingruhában pózol a képeken, amely visszafogott, mégis határozottan érzéki megjelenést kölcsönöz neki - tájékoztat a Bors.

Palvin Barbi Stunning Hungarian model Barbara Palvin shows off curves in a new advertising campaign for Victoria's Secret. March 24, 2019
Palvin Barbi a Victoria’s Secret reklámkampányának felvételén, 2019 márciusában
Fotó: NORTHFOTO

Palvin Barbi karrierje évek óta töretlen: a magyar modell a világ legnagyobb divatházainak kifutóin szerepelt, és számos nemzetközi kampányban is feltűnt. Közösségi oldalain rendszeresen oszt meg fotókat mindennapjairól és munkáiról, amelyek rendre nagy érdeklődést váltanak ki.

