Melltartó nélkül kapták lencsevégre Palvin Barbit – a rajongók nem tudnak betelni vele

A nemzetközi divatvilág egyik legismertebb magyar arca, Palvin Barbi ismét magára irányította a figyelmet egy friss közösségi médiás poszttal. A modell egy oversize ingruhában pózol a képeken, amely visszafogott, mégis határozottan érzéki megjelenést kölcsönöz neki - tájékoztat a Bors.

Palvin Barbi a Victoria’s Secret reklámkampányának felvételén, 2019 márciusában

Fotó: NORTHFOTO

Palvin Barbi karrierje évek óta töretlen: a magyar modell a világ legnagyobb divatházainak kifutóin szerepelt, és számos nemzetközi kampányban is feltűnt. Közösségi oldalain rendszeresen oszt meg fotókat mindennapjairól és munkáiról, amelyek rendre nagy érdeklődést váltanak ki.

