Palvin Barbi melltartó nélkül pózolt – a rajongók nem tudnak betelni vele

Palvin Barbi újra bebizonyította, hogy miért tartják a világ egyik legszebb modelljének. A Palvin Barbi név ma már a nemzetközi divatvilág egyik legismertebb márkája, hiszen a legnagyobb tervezők és divatházak rendszeresen számolnak vele, ráadásul a legfontosabb események vörös szőnyegein is gyakran feltűnik – írja a Bors.

Palvin Barbi melltartó nélkül jelent meg az eseményen — a rajongók szerint elképesztően dögös volt Fotó: MAYA DEHLIN SPACH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Palvin Barbi melltartó nélkül hódította meg a rajongókat

A magyar modell most különösen merész fotókkal jelentkezett a közösségi oldalán. Palvin Barbara ugyanis megmutatta, hogy melltartó nélkül érkezett egy eseményre, és a választott szettben elképesztően dögösen festett. Nem meglepő, hogy szinte minden tekintet rá szegeződött, a kommentelők pedig sorra dicsérték a megjelenését.

Palvin Barbi pontosan tudja, hogyan lehet a figyelem középpontjába kerülni. Ezúttal is sikerült egyszerre szexi, elegáns és stílusos hatást keltenie, ami miatt a rajongók szerint ismét ellopta a show-t. A friss képeken jól látszik, hogy Palvin Barbi magabiztos kisugárzása legalább annyira lenyűgöző, mint a megjelenése – itt lehet megnézni a fotókat:

Palvin Barbi elképesztően dögös, minden domborulatát megmutatta

Érzéki örömök és vad szexizések egy magyar szupermodell személyében. A főszerepben Palvin Barbi. A látvány önmagáért beszél.

Palvin Barbi letarolta a vörös szőnyeget Párizsban – minden kamera ráfordult

A Louvre előtt vonult végig a sztárpár, és a vakuk szinte folyamatosan villogtak körülöttük. Palvin Barbi azonnal magára vonta a figyelmet, amikor Dylan Sprouse oldalán megérkezett a párizsi divathét egyik legexkluzívabb gálájára.