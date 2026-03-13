Palvin Barbi melltartó nélkül pózolt – a rajongók nem tudnak betelni vele

Palvin Barbi újra bebizonyította, hogy miért tartják a világ egyik legszebb modelljének. A Palvin Barbi név ma már a nemzetközi divatvilág egyik legismertebb márkája, hiszen a legnagyobb tervezők és divatházak rendszeresen számolnak vele, ráadásul a legfontosabb események vörös szőnyegein is gyakran feltűnik – írja a Bors.
Palvin Barbi melltartó nélkül hódította meg a rajongókat
A magyar modell most különösen merész fotókkal jelentkezett a közösségi oldalán. Palvin Barbara ugyanis megmutatta, hogy melltartó nélkül érkezett egy eseményre, és a választott szettben elképesztően dögösen festett. Nem meglepő, hogy szinte minden tekintet rá szegeződött, a kommentelők pedig sorra dicsérték a megjelenését.
Palvin Barbi pontosan tudja, hogyan lehet a figyelem középpontjába kerülni. Ezúttal is sikerült egyszerre szexi, elegáns és stílusos hatást keltenie, ami miatt a rajongók szerint ismét ellopta a show-t. A friss képeken jól látszik, hogy Palvin Barbi magabiztos kisugárzása legalább annyira lenyűgöző, mint a megjelenése – itt lehet megnézni a fotókat:
Palvin Barbi elképesztően dögös, minden domborulatát megmutatta
Érzéki örömök és vad szexizések egy magyar szupermodell személyében. A főszerepben Palvin Barbi. A látvány önmagáért beszél.
Palvin Barbi letarolta a vörös szőnyeget Párizsban – minden kamera ráfordult
A Louvre előtt vonult végig a sztárpár, és a vakuk szinte folyamatosan villogtak körülöttük. Palvin Barbi azonnal magára vonta a figyelmet, amikor Dylan Sprouse oldalán megérkezett a párizsi divathét egyik legexkluzívabb gálájára.