Palvin Barbi elképesztően dögös, minden domborulatát megmutatta

A Victoria’s Secret új videója nem egyszerű reklám, hanem a spektákulum társadalmának neonfényes szertartása. Az érzéki örömök temploma, mely közepén Palvin Barbi áll. A magyar származású szupermodell dögösen tárja elénk bájait, miközben úgy tölti be a képernyőt és tudatunkat, mint valami mámoros ital, vagy ízletes nyalánkság.
Palvin Barbi szépsége még a legkeményebb szíveket is meglágyítja
A világhírű magyar modell egy éjfekete fehérneműben ragyog, játékosan kacérkodik a nézők fantáziájában, miközben andalító, de egyúttal lendületesen izgató lány zene duruzsol a háttérben.
Palvin Barbi nem csupán híres modell, hanem egyszerre mítosz, fantázia és a luxusipar erotikába bújtatott márkajelzése.
