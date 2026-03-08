Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Súlyos dolgokat mondott Orbán Balázs a kampányról

Olvassa el!

Megszólalt a kiszabadított hadifogoly: megrázó dolgokat mondott

modell

Palvin Barbi elképesztően dögös, minden domborulatát megmutatta

2 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Érzéki örömök és vad szexizések egy magyar szupermodell személyében. A főszerepben Palvin Barbi. A látvány önmagáért beszél.
Link másolása
Vágólapra másolva!
modellszexizikszexiPalvin Barbaramagyar modell

A Victoria’s Secret új videója nem egyszerű reklám, hanem a spektákulum társadalmának neonfényes szertartása. Az érzéki örömök temploma, mely közepén Palvin Barbi áll. A magyar származású szupermodell dögösen tárja elénk bájait, miközben úgy tölti be a képernyőt és tudatunkat, mint valami mámoros ital, vagy ízletes nyalánkság.

palvin barbi, Barbara Palvin at the Grand Diner du Louvre during Paris Fashion Week Fall 2026 on March 03, 2026 in Paris, France. (Photo by Swan Gallet/WWD via Getty Images)
Palvin Barbara
Fotó: Getty Images


Palvin Barbi szépsége még a legkeményebb szíveket is meglágyítja

A világhírű magyar modell egy éjfekete fehérneműben ragyog, játékosan kacérkodik a nézők fantáziájában, miközben andalító, de egyúttal lendületesen izgató lány zene duruzsol a háttérben. 

Palvin Barbi nem csupán híres modell, hanem egyszerre mítosz, fantázia és a luxusipar erotikába bújtatott márkajelzése.

Hogy milyen kommentek érkeztek a döglesztően erotikus videó alá? Megtudhatja a BORS oldaláról. 

De vigyázzon, mert több más érdekességet is találhat ott.

Megtudhatja, hogy miért különösen fontos Zoltán Erika számára a nőnap. Szandi is megszólalt unokája érkezéséről.

De ez még mindig semmi!

Az Origo korábban arról írt:

Tolvai Reni csúnyán megsérült

Szörnyű, sötét titkát árulta el Kiara Lord

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!