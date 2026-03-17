Friss hírek érkeztek Pásztor Erzsi állapotáról – megszólalt a művésznő

Vasárnap rosszullét miatt félbe kellett szakítani Pásztor Erzsi előadását, ami mélyen megrázta a közönséget. A legendás színésznő állapota miatt sokan aggódni kezdtek, hiszen az ország egyik legismertebb és legkedveltebb művészéről van szó, akit a nézők a Szomszédokból és számos színházi szerepéből is jól ismernek.

Friss hírek érkeztek Pásztor Erzsi állapotáról

A drámai pillanatok után a közönség hosszú percekig tapssal fejezte ki szeretetét és támogatását, ami különösen megható jelenetet teremtett a színházban. A történtek után kiderült, hogy Pásztor Erzsi egy ideig biztosan pihenésre kényszerül, és az is valószínű, hogy ebben az évben már nem tér vissza a színpadra.

A friss hírek szerint sok erőt jelent számára a rajongók szeretete és az a rengeteg bátorító üzenet, amelyet az elmúlt napokban kapott.

Az nagyon sok erőt adott, ahogy a közönség reagált, amikor félbeszakadt az előadás, és hogy azt is megértik, ha most egy ideig nem tudok játszani. Remélem, hogy hamarosan rendbe jövök, és ott folytathatjuk, ahol abbahagytuk. De hálás köszönet a közönségnek mindenért

– mondta a Borsnak Pásztor Erzsi.

Fájdalmas döntést hozott Pásztor Erzsi a színpadi rosszullét után

Félbe kellett szakítani a Turay Ida Színház egyik előadását, miután a művész rosszul lett. Pásztor Erzsi családjával és társulatával egyeztetve úgy döntött, hogy idén már nem lép színpadra. A színésznő most a pihenésre és a felépülésre koncentrál.