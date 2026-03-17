Fájdalmas döntést hozott Pásztor Erzsi a színpadi rosszullét után

Pásztor Erzsi az idei évben már nem lép színpadra, miután a hétvégén rosszul lett a Turay Ida Színházban, és a Fergeteges látogatás című előadást idő előtt félbe kellett szakítani. A színésznő korábban abban bízott, hogy balesetei után visszatérhet a megszokott színházi élethez, állapota azonban végül más irányba vitte a döntést.

Pásztor Erzsi rosszul lett a színpadon

Az elmúlt időszakban több sérülés is nehezítette az életét: korábban a térde és a válla is megrepedt, később pedig egy újabb esés miatt kórházba került. Arról beszélt, hogy hosszú ideje komoly fájdalmakkal küzd, és a fájdalomcsillapítók sem hoznak valódi enyhülést számára.

Úgy érzi, elérkezett egy pont, amikor már nem lehet úgy színpadra állni, mintha minden rendben lenne, mert a közönség csak akkor érdemel teljes értékű előadást, ha a színész valóban százszázalékos állapotban van.

Pásztor Erzsi a családjával és a társulattal egyeztetve úgy döntött, hogy az év hátralévő részében a gyógyulásra koncentrál. Bízik abban, hogy a kezelések után később újra visszatérhet a közönség elé – írja a BORS.

Drámai pillanatoknak lehettek szemtanúi a nézők a Turay Ida Színházban múlt vasárnap. Pásztor Erzsi rosszul lett a színpadon, az előadást sem tudta befejezni.