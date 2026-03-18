„Nem vesztesként távoztam” – Piró története a Séfek Séfe után is folytatódik

Az 55 éves nagymama szókimondó stílusával és határozott személyiségével hamar a nézők kedvencévé vált. Piró kiesését tapsvihar kísérte a stúdióban, ami jól mutatta, hogy nemcsak a közönség, hanem versenytársai és a séfek is elismerték teljesítményét - írja a Bors.

Pirót a verseny után érkező kritikák sem törték meg

Piró a műsorra visszatekintve elmondta: bár szerette volna végigvinni a versenyt, már az is hatalmas eredmény számára, hogy bekerülhetett. Hangsúlyozta, hogy a szereplés megerősítette abban, hogy képes megvalósítani az álmait. A verseny során kezdetben tartott mentorától, Vomberg Frigyes-től, ám idővel kifejezetten megszerette, és ma már nagy tisztelettel beszél róla. Elismerően szólt Krausz Gábor-ról és a többi versenyzőről is, kiemelve, hogy bár voltak konfliktusok, ezeket mindig sikerült rendezniük.

Úgy véli, sokan túl gyorsan ítélkeznek anélkül, hogy valóban ismernék a másikat. Saját életútjára utalva hangsúlyozta: nehézségei ellenére talpra állt, és számára a legnagyobb érték a családja, amely végig támogatta.

A televíziós szereplés új lendületet adott neki: jelenleg is konyhán dolgozik, és szeptembertől szakácsnak tanul, hogy hivatalosan is megszerezze a képesítést. Kiemelte, hogy a konyhai kisegítők munkáját is meg kell becsülni, és szerinte minden embert el kell fogadni olyannak, amilyen. Piró története sokak számára lehet inspiráló: saját szavaival élve a legfontosabb, hogy az ember soha ne adja fel, és mindig újra képes legyen talpra állni. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy meglepő döntést hozott a Séfek séfe kiesett versenyzője.



