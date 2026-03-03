Óriási balhé a Séfek Séfében – kizárták Princess Szabinát

Hatalmas fordulatot hozott a Séfek Séfe 7. évada, amikor Princess Szabina, a zöld csapat versenyzője kiesett a versenyből. A botrány kapcsán most első alkalommal nyilatkozott, és nem épp bűnbánó hangulatban – írja a Bors.

Fotó: TV2

Princess Szabina kizárása a Séfek Séféből: bosszút ígért az egyik versenyző

Princess Szabina elmesélte, hogy Mirella már az első naptól kezdve feszült pillanatokat okozott számára:

Már amikor Mirella első nap meglátott engem, akkor éreztem a szemében a féltékenységet, és teljesen ki volt akadva, hogy ott vagyok én a különleges lényemmel, mert ő azt hitte, hogy majd ő lesz a középpontban.

Szabina szerint a konfliktus végül fizikai összecsapásig fajult, ami a kizárásához vezetett, miután megütötte Mirellát. A botrány után Oláh János Gellértné, azaz Piró, külön megkereste Szabinát, és támogatásáról biztosította.

Piró megígérte, hogy bosszút áll értem, és kicsinálja Mirellát, úgy, ahogy ő is kicsinált engem

– mondta Szabina.

