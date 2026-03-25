Nagy a baj! Kórházba került a Quimby sztárja

Váratlan bejelentést tett a zenekar közösségi oldalán a közelgő koncert előtt. A Quimby egyik tagja kórházi kezelés miatt nem tud részt venni az eseményen, ami a rajongók körében is aggodalmat keltett.
A Quimby szerdán reggel közölte Facebook-oldalán, hogy trombitásuk, Kárpáti József Dódi nem lép színpadra a március 28-i születésnapi koncerten az MVM Dome-ban. A zenész hétfőn került kórházba, és jelenlegi állapota miatt nem vállalja a fellépéssel járó terhelést – tájékoztat a Bors.
A zenekar bejegyzésében úgy fogalmazott, nehéz döntés volt elfogadni, hogy társuk nem lehet ott velük a színpadon. Hangsúlyozták, hogy most az a legfontosabb, hogy teljesen felépüljön.
A közlés szerint meglátogatták a kórházban, ahol már jobb állapotban volt, jókedvűen fogadta őket. Ennek ellenére a koncerttel járó megterhelést nem szeretnék kockáztatni.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!