Nagy a baj! Kórházba került a Quimby sztárja

A Quimby szerdán reggel közölte Facebook-oldalán, hogy trombitásuk, Kárpáti József Dódi nem lép színpadra a március 28-i születésnapi koncerten az MVM Dome-ban. A zenész hétfőn került kórházba, és jelenlegi állapota miatt nem vállalja a fellépéssel járó terhelést – tájékoztat a Bors.

A Quimby trombitása nem lép színpadra az MVM Dome-ban

Fotó: Magyar Nemzet / MVM Dome

Kórházba került a Quimby trombitása

A zenekar bejegyzésében úgy fogalmazott, nehéz döntés volt elfogadni, hogy társuk nem lehet ott velük a színpadon. Hangsúlyozták, hogy most az a legfontosabb, hogy teljesen felépüljön.

A közlés szerint meglátogatták a kórházban, ahol már jobb állapotban volt, jókedvűen fogadta őket. Ennek ellenére a koncerttel járó megterhelést nem szeretnék kockáztatni.