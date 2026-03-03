Ilyet még nem hallottunk: az olimpiai bajnok óvszerbe töltötte a zselét

Az olimpiai bajnok úszó, Risztov Éva március 2-án csatlakozott a Retro Rádió reggeli műsorához, ahol Bochkor Gábor és Háder György oldalán kezdte meg munkáját. A beszélgetés során nem érmei vagy versenyeredményei kerültek előtérbe, hanem egy 2011-es sportpraktika, amely a nyílt vízi úszás kihívásaihoz kapcsolódott. A hosszú távú versenyeken ugyanis gondoskodni kell az izotóniás zselé és folyadék pótlásáról, ennek szállítása azonban nem egyszerű feladat úszás közben - írja a Bors.

Risztov Éva Bochkor Gábor és Háder György oldalán kezdett új fejezetet - Fotó: Dömötör Csaba/MW archív

Miért tett izotóniás zselét óvszerbe Risztov Éva?

Risztov Éva elmondása szerint 2011-ben nyílt vízi úszóként komoly dilemmát jelentett számára, hogyan vigye magával az izotóniás zselét a verseny alatt. Mivel a fürdőruhában nem volt praktikus tárolási lehetőség, egy szokatlan, de működő megoldást választott: az energiapótló zselét egy óvszerbe töltötte, csomót kötött rá, majd a fürdőruhájába rejtette.

Úszás közben szükség esetén elővette, elharapta, és így fogyasztotta el a zselét. A történetet néhány másodpercnyi csend követte a stúdióban, majd kitört a nevetés. Az olimpiai bajnok később maga is elismerte, hogy a módszer kellemetlenül hangzik, de a gyakorlatban bevált.

A rádiós debütálás során az is kiderült, hogy nem idegen számára a mikrofon világa, hiszen korábban a Nemzeti Sportrádió hallgatóitól búcsúzott el. Az első adás alapján a hallgatók olyan műsorvezetőt ismerhetnek meg benne, aki vállalja a kevésbé elegáns, de annál emberibb történeteket is.

