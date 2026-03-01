Hírlevél
Megszólalt a súlyos betegségből visszatérő Rózsa György

Nyáron érkezett a lesújtó hír: a legendás műsorvezető kórházba került. Rózsa György a súlyos egészségügyi problémája után visszatért a nyilvánosság elé, és fiatalokat megszégyenítő lendülettel tervezi a jövőt.
Egy ország aggódott Rózsa Györgyért, aki nyáron agyvérzést kapott. A legendás televíziós műsorvezető mára újra aktív, és energikus életet él. A sztár nemrég a Kincsvadászok VIP-adásában tűnt fel, ahol a tőle megszokott humorral és karizmával szórakoztatta a nézőket – írja a Bors

Rózsa György
Rózsa György
Fotó: Lakatos Péter / MTI

Rózsa György a nyáron agyvérzést kapott, ám szerencsére sikeresen felépült. A nehéz időszakban végig mellette állt lánya, Csilla és unokája, akik hatalmas erőt adtak számára. 

„Mindig is a változatosságot szerettem, amolyan nyughatatlan típus vagyok. Egyelőre továbbra is szeretek jönni-menni, barátokkal találkozni” – árulta el a műsorvezető.

És legfőképpen Csilla lányommal és az unokámmal beszélgetni, játszani, bolondozni, kirándulni – együtt lenni

– tette hozzá. 

Rózsa György felesége halála után közelebb költözött lányához, melyről részletesebben is beszámolt a Bors oldalán.

Rózsa György megható képet osztott meg az unokájával

Rózsa György nemrégiben egy elbűvölő fotót tett közzé unokájával. A legendás műsorvezető és kisunokája együtt szerepel a képen, a megható pillanat megolvasztotta a rajongók szívét. A képet az Origo oldalán megtekintheti.

 

