Rubint Réka könnyekben tört ki a kamerák előtt

Rubint Réka könnyek között beszélt az elmúlt időszak nehézségeiről, amikor a TV2 kamerái előtt fia szerepléséről kérdezték. A fitneszedző meghatódva mesélt arról, mennyire büszke Schobert Norbert Jr.-ra, aki komoly terhelés mellett is helytáll. Rubint Réka szerint a család mögött kemény időszak áll, fia kitartása pedig különösen megérinti – írja a Bors.

Fotó: Szabolcs László/Bors

Rubint Réka elsírta magát az élő adásban

Rubint Réka fia Nagy Duettbeli szerepléséről könnyek közt nyilatkozott a TV2 kamerái előtt. A beszélgetés során az édesanya többször is elérzékenyült, miközben fia fejlődéséről és kitartásáról beszélt. Mint elmondta, sokszor az emberek nem látják, min mennek keresztül mások a mindennapokban:

Azt tényleg nem tudják az emberek, hogy min megy egy ember az életén keresztül, és ha a szülők mennek keresztül valamin, az a gyerekeken érzelmileg hatványozottan megy át

– fogalmazott.

Schobert Norbert Jr. jelenleg az érettségire készül, miközben a televíziós műsor próbái is komoly terhelést jelentenek számára. Napközben iskolába jár, délután és este próbál, éjszaka pedig tanul. A fiatal előadó hétről hétre bizonyít A Nagy Duett színpadán, ahol eddig különböző stílusokban mutatta meg magát. Rubint Réka szerint különösen megható látni fia fejlődését és azt, hogy a nehéz időszak ellenére is erősen helyt állt mentálisan.

Rubint Réka kifakadt: kemény próbatétel volt az első este

Egy ország követte figyelemmel Schobert Norbika és Lengyel Johanna produkcióját A Nagy Duett színpadán. A műsort követően Rubint Réka egy érzelmes Instagram-bejegyzésben fordult fiához, és nyilvánosan is kifejezte, mennyire büszke a szereplésére.

Sosem találja ki, ki kísérte el Stohl Andrást A Nagy Duett forgatására!

A TV2 stúdiójába ezúttal különleges vendég érkezett. Stohl András büszkén mutatta be fiát A Nagy Duett legutóbbi adásában.