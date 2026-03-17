Elsöprő sikert aratott Orbán Viktor Kaposváron - óriási tömeg hallgatta a miniszterelnök beszédét

Rubint Réka

Rubint Réka könnyekben tört ki a kamerák előtt

Egy megható vallomás során szóba kerültek a háttérben zajló nehézségek is. Rubint Réka őszintén beszélt arról, milyen kemény időszak áll mögöttük.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rubint RékaA Nagy DuettSchobert Norbert

Rubint Réka könnyek között beszélt az elmúlt időszak nehézségeiről, amikor a TV2 kamerái előtt fia szerepléséről kérdezték. A fitneszedző meghatódva mesélt arról, mennyire büszke Schobert Norbert Jr.-ra, aki komoly terhelés mellett is helytáll. Rubint Réka szerint a család mögött kemény időszak áll, fia kitartása pedig különösen megérinti – írja a Bors.

Rubint Réka
Rubint Réka
Rubint Réka elsírta magát az élő adásban

Rubint Réka fia Nagy Duettbeli szerepléséről könnyek közt nyilatkozott a TV2 kamerái előtt. A beszélgetés során az édesanya többször is elérzékenyült, miközben fia fejlődéséről és kitartásáról beszélt. Mint elmondta, sokszor az emberek nem látják, min mennek keresztül mások a mindennapokban:

Azt tényleg nem tudják az emberek, hogy min megy egy ember az életén keresztül, és ha a szülők mennek keresztül valamin, az a gyerekeken érzelmileg hatványozottan megy át

– fogalmazott.

Schobert Norbert Jr. jelenleg az érettségire készül, miközben a televíziós műsor próbái is komoly terhelést jelentenek számára. Napközben iskolába jár, délután és este próbál, éjszaka pedig tanul. A fiatal előadó hétről hétre bizonyít A Nagy Duett színpadán, ahol eddig különböző stílusokban mutatta meg magát. Rubint Réka szerint különösen megható látni fia fejlődését és azt, hogy a nehéz időszak ellenére is erősen helyt állt mentálisan.

Rubint Réka kifakadt: kemény próbatétel volt az első este

Egy ország követte figyelemmel Schobert Norbika és Lengyel Johanna produkcióját A Nagy Duett színpadán. A műsort követően Rubint Réka egy érzelmes Instagram-bejegyzésben fordult fiához, és nyilvánosan is kifejezte, mennyire büszke a szereplésére.

