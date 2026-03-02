Rubint Rella sorsfordító döntést hozott

Rubint Rella az elmúlt időszakban komoly változásokon ment keresztül. A válása után önismereti útra lépett, és most őszintén mesélt arról, hogyan tanult meg elengedni és továbblépni. Legfrissebb bejegyzésében arról ír, mit hagy maga mögött, és mi az, ami valóban számít számára – írja a Bors.

Rubint Rella

Fotó: Kunos Attila

Rubint Rella lezárta a múltat

Rubint Rella szerint az idei február lezárása többet jelentett egy egyszerű hónapváltásnál. Úgy fogalmazott, a kínai asztrológia szerint most egy olyan időszak ért véget, amely az elengedésről, a továbblépésről és a régi szokások levetkőzéséről szólt, teret adva egy új, mozgalmas és szenvedélyesebb korszaknak. Az influenszer ilyenkor mindig számvetést tart: visszanézi az emlékeit, átgondolja, mit tanult az elmúlt hónapokban, miért lehet hálás, és mit szeretne végleg maga mögött hagyni.

Új Instagram-posztjában így fogalmazott:

Hibázunk, tanulunk, megyünk tovább. A múltat nem tudjuk megváltoztatni, csak azt, hogyan lépünk tovább belőle.

Bejegyzéséből kiderül, ma már pontosan tudja, mi hoz valódi jelenlétet, békét és szeretetet az életébe, és mi az, ami nem szolgálja többé a lelki nyugalmát.

Ide már tűzszerészek kellenek... Rubint Rella bomba formája felrobbantja a netet

Odáig vannak érte a rajongók, legújabb képeivel ismét felrobbantotta a közösségi médiát. Rubint Rella bomba formában, elképesztő hajlékonysággal és magabiztossággal nyűgözte le követőit.

Megindító sorok: Rubint Rella elárulta, min ment keresztül

Megható üzenettel búcsúztatta a 2025-ös évet az ismert fitneszinfluenszer. Rubint Rella őszintén vallott arról, mennyi mindenen ment keresztül az elmúlt hónapokban.