Rubint Rella hátat fordított mindennek – döbbenetes, amit tesz

Rubint Rella válása után sokan arra számítottak, hogy hamar új kapcsolatba kezd, vagy legalább újra aktívabb lesz a közösségi életben. Ehhez képest ennek pont az ellenkezője történt – írja a Bors.

Rubint Rella válása után az önismeret és a belső fejlődés felé fordult

A közösségi oldalain már alig jelenik meg személyes tartalom, a hangsúly inkább a munkán, az utazáson és az önismereten van. Úgy tűnik, tudatos döntést hozott arról, hogy most nem másokra, hanem saját magára figyel.

Rubint Rella válása után – csendben építi újra magát

Az elmúlt időszak alapján egyértelmű, hogy nem menekülni próbál, hanem rendet tenni saját magában. A mindennapjaiban egyre nagyobb szerepet kap az önreflexió, a tervezés és a belső egyensúly keresése.

Ezt egy friss bejegyzése is jól tükrözi, ahol egy önismereti könyv és egy tervező mellett egy rövid üzenetet osztott meg:

Az érzelmeim nem ellenségek. Hanem visszhangjai annak, ami számomra fontos.

Ez alapján sokan úgy látják, még mindig dolgozik a történtek feldolgozásán.

Egyedül Ázsiában – így talál vissza önmagához

Rubint Rella 33 napos ázsiai utazása nemcsak egy különleges élmény volt, hanem egy komoly belső út is.

Thaiföld, Vietnám és Kambodzsa során egyedül vágott neki az útnak, ami eleinte bizonytalanságot hozott, később viszont erőt adott neki. Elmondása szerint az utazás során jött rá arra, hogy sokkal többre képes, mint gondolta.

Egyedül utazni arról szól, hogy újra megismered saját magadat.

Ez a tapasztalat szemmel láthatóan nagy hatással volt rá.

Rubint Rella válása után tudatosan zárkózott el

A változás nemcsak az életében, hanem a kommunikációjában is egyértelmű.

Korábban sokkal többet mutatott a magánéletéből, most viszont:

nem beszél párkapcsolatról

nem oszt meg személyes részleteket

inkább a fejlődésére és céljaira fókuszál

Ez azt mutatja, hogy jelenleg nem a külvilág visszajelzései, hanem a saját belső folyamatai a legfontosabbak számára.

Rubint Rella sorsfordító döntést hozott

