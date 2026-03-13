Nyíltan beszélt a mellnagyobbításról Schóbert Lara – sokakat meglepett

A 22 éves influenszer, Schobert Norbi lánya az Instagramon válaszolt követői kérdéseire, ahol a plasztikai beavatkozás témája is szóba került. Schóbert Lara elmondta, hogy egy beavatkozás gondolata már régóta foglalkoztatja – tájékoztat a Bors.

Schóbert Lara a budapesti Sunhill Bistro & Skybar megnyitó partiján

Fotó: MW Bulvár

Miért akar mellnagyobbítást Schóbert Lara?

Rubint Réka lánya az Instagramon árulta el követőinek, hogy hosszabb ideje gondolkodik mellnagyobbításon. Instagram-történetében azt írta, hogy ugyan még nem esett át ilyen műtéten, de a jövőben elképzelhetőnek tartja.

A válasz sokakat meglepett, mert eddig inkább az edzésről, életmódról és mindennapjairól osztott meg tartalmakat. Schóbert Lara mellnagyobbítása azonban most komoly érdeklődést váltott ki követői körében.

Volt már plasztikai műtéte Schóbert Larának?

A fiatal influenszer elárulta, hogy eddig nem esett át komoly plasztikai műtéten. Egyetlen szépészeti beavatkozásról beszélt nyíltan, korábban az ajkait töltette fel.

A mellnagyobbítás gondolata azonban már régóta foglalkoztatja. A követők szerint ebben édesanyja példája is szerepet játszhat, hiszen Rubint Réka lánya sokszor beszélt arról, mennyire fontos számára a nőiesség és az önbizalom.

Rubint Réka korábban maga is elmondta, hogy fiatalon döntött a mellimplantátum mellett, amelyet később egészségügyi okokból cserélni kellett. A fitneszguru szerint a plasztikai beavatkozás számára sokat adott lelkileg is.

