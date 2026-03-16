Komoly trauma érte Krausz Gábort, ezt soha nem akarta újra átélni

A Séfek Séfe 7. évadában ismét különleges kihívás elé állítják a versenyzőket. A TV2 műsor csapatfőzésének témája az Ázsia Expressz volt, amely különösen közel áll Krausz Gáborhoz, hiszen korábban párjával, Mikes Annával maga is részt vett a kaland-realityben. A műsorvezető, Ördög Nóra azonban egy olyan kelléket is elővett, amely azonnal felidézte a séf számára az egykori verseny minden nehézségét – tájékoztat a Bors.

A Séfek Séfe stúdiójában váratlan pillanat érte Krausz Gábort

Miért idézett fel traumát Krausz Gáborban az Ázsia Expressz?

Krausz Gábor számára az Ázsia Expressz nem csupán kalandos élmény volt, hanem sokszor komoly fizikai és mentális kihívás is. A séf és felesége, Mikes Anna a Fülöp-szigeteken és Tajvanon versenyeztek, ahol gyakran extrém körülmények között kellett helytállniuk.

Amikor a Séfek Séfe stúdiójában kiderült, hogy a csapatfőzés témája a kaland-reality lesz, a séfnek rögtön eszébe jutottak a nehéz pillanatok. A helyzetet tovább fokozta, amikor Ördög Nóra egy ládából elővette azt a bizonyos hátizsákot, amelyet az Ázsia Expressz versenyzői a teljes út során magukkal cipeltek.

Krausz Gábor reakciója azonnali volt: elmondása szerint ezt a tárgyat soha többé nem akarta látni.

Milyen feladatot kaptak a Séfek Séfe versenyzői?

A Séfek Séfe csapatfőzésében a versenyzők egy Ázsia Expressz ihlette feladatot kaptak. A csapatok különböző hátizsákokat kaptak, amelyek a reality szereplőihez kötődtek.

A fekete csapat Krausz Gábor táskáját kapta, a zöldek Mikes Annáét, míg a piros csapat Till Attila hátizsákját. A kellékekben különféle meglepetések rejtőztek, amelyek a feladat részei voltak. A séf csapata még egy régi, elveszettnek hitt svájci bicskát is talált a hátizsákban, ami még inkább felidézte a korábbi kalandokat.

Már csak néhány nap van hátra, és kiderül, ki nyeri a TV2 népszerű gasztro-realityjének legújabb évadát. A győztes elnyeri a Séfek Séfe címet, a tízmillió forintos fődíjat, valamint egy kéthetes szakmai továbbképzés lehetőségét a világ egyik legismertebb séfiskolájában – közölte a Bors.

