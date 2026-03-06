Krausz Gábor teljesen felrobbant a konyhában – ilyen balhét még nem látott a TV2

Nem indult zökkenőmentesen a 2026-os évad a TV2 népszerű gasztro-tehetségkutatójában. A Séfek Séfe versenyzői már az első hetekben hatalmas nyomás alatt dolgoznak, miközben a séfek egyre kevésbé tolerálják a hibákat és a fegyelmezetlenséget. A legutóbbi adásban olyan jelenetek zajlottak le, amelyek még a tapasztalt mentorokat is teljesen kiborították – írja a Bors.
Séfek Séfe: teljes káosz lett a konyhában, Krausz Gábor nem hitt a szemének
Az idei évad több változást is hozott a zsűriben. Vomberg Frigyes és Krausz Gábor mellett immár Tischler Petra is helyet kapott a műsorban, aki Wolf Andrást váltotta. A verseny azonban nem csak az elkészített ételek miatt vált feszültté – a versenyzők munkamorálja is komoly feszültségeket szült.
A feladat témája ezúttal az amerikai foci volt, amelyhez kapcsolódó ételeket kellett elkészíteniük a csapatoknak. A fekete csapatnál azonban teljesen elszabadult a káosz. A főzés közben a pultokon, a padlón és az eszközökön mindenhol alapanyagok hevertek, a rendetlenség pedig szinte kezelhetetlenné vált.
A látvány Krausz Gábort is teljesen kiborította. A séf döbbenten nézett körbe a konyhában, majd indulatosan fakadt ki:
„Ami ma van a konyhában, a hét évad alatt ilyet még nem láttam! Ezt a konyhát úgy, ahogy van, le kéne zárni hermetikusan és felgyújtani az egészet. Ez undorító!”
Krausz Gábor csapata rosszul teljesített
A konyhában uralkodó dzsuva végül az ételek minőségére is hatással volt. A fekete csapat több fogást sem tudott megfelelően elkészíteni, a tálalásnál pedig újra elszakadt a cérna a séfnél.
„Idióta, elmeháborodott, retek, dzsuvás!” – mondta ingerülten, miközben idegesen járkált fel-alá a konyhában.
A séf láthatóan nehezen viselte, hogy a csapata ilyen állapotba hozta a munkaállomást, amely szerinte a szakácsszakma megszégyenítése.
A főzés végén Krausz szembesítette a versenyzőket a konyha állapotával.
„Álljatok meg egy picit, és nézzetek ide!” — mondta, miközben a pultokra és a padlóra mutatott.
Az egyik versenyző, Norbi elismerte, hogy inkább nem is mer körbenézni, míg Lukasz egyenesen disznóólhoz hasonlította a látványt.
„Nézzetek hátra, mi van, és nézzetek ide, mi van a tányéron!” — tette hozzá a séf.
A fekete csapat tagjai végül lehajtott fejjel ismerték el, hogy a séfnek igaza van. A versenyzők szégyenkezve álltak a pult mögött, miközben már csak arra vártak, milyen eredményt hoz majd a kóstolás. Hogy mindez elég lesz-e a továbbjutáshoz, az a Séfek Séfe esti adásában derül ki a TV2 képernyőjén.
