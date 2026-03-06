Krausz Gábor teljesen felrobbant a konyhában – ilyen balhét még nem látott a TV2

Hírlevél
Tegnap, 16:41
Elszabadultak az indulatok a TV2 népszerű gasztro-tehetségkutatójában. A Séfek Séfe legutóbbi adásában Krausz Gábor annyira kiborult a konyhában uralkodó káosz és rendetlenség miatt, hogy kemény szavakkal osztotta ki saját csapatát.
Nem indult zökkenőmentesen a 2026-os évad a TV2 népszerű gasztro-tehetségkutatójában. A Séfek Séfe versenyzői már az első hetekben hatalmas nyomás alatt dolgoznak, miközben a séfek egyre kevésbé tolerálják a hibákat és a fegyelmezetlenséget. A legutóbbi adásban olyan jelenetek zajlottak le, amelyek még a tapasztalt mentorokat is teljesen kiborították – írja a Bors.

Séfek Séfe: teljes káosz lett a konyhában, Krausz Gábor nem hitt a szemének

Az idei évad több változást is hozott a zsűriben. Vomberg Frigyes és Krausz Gábor mellett immár Tischler Petra is helyet kapott a műsorban, aki Wolf Andrást váltotta. A verseny azonban nem csak az elkészített ételek miatt vált feszültté – a versenyzők munkamorálja is komoly feszültségeket szült.

A feladat témája ezúttal az amerikai foci volt, amelyhez kapcsolódó ételeket kellett elkészíteniük a csapatoknak. A fekete csapatnál azonban teljesen elszabadult a káosz. A főzés közben a pultokon, a padlón és az eszközökön mindenhol alapanyagok hevertek, a rendetlenség pedig szinte kezelhetetlenné vált.

A látvány Krausz Gábort is teljesen kiborította. A séf döbbenten nézett körbe a konyhában, majd indulatosan fakadt ki:

„Ami ma van a konyhában, a hét évad alatt ilyet még nem láttam! Ezt a konyhát úgy, ahogy van, le kéne zárni hermetikusan és felgyújtani az egészet. Ez undorító!”

Krausz Gábor csapata rosszul teljesített

A konyhában uralkodó dzsuva végül az ételek minőségére is hatással volt. A fekete csapat több fogást sem tudott megfelelően elkészíteni, a tálalásnál pedig újra elszakadt a cérna a séfnél.

„Idióta, elmeháborodott, retek, dzsuvás!” – mondta ingerülten, miközben idegesen járkált fel-alá a konyhában.

A séf láthatóan nehezen viselte, hogy a csapata ilyen állapotba hozta a munkaállomást, amely szerinte a szakácsszakma megszégyenítése.

A főzés végén Krausz szembesítette a versenyzőket a konyha állapotával.

„Álljatok meg egy picit, és nézzetek ide!” — mondta, miközben a pultokra és a padlóra mutatott.

Az egyik versenyző, Norbi elismerte, hogy inkább nem is mer körbenézni, míg Lukasz egyenesen disznóólhoz hasonlította a látványt.

„Nézzetek hátra, mi van, és nézzetek ide, mi van a tányéron!” — tette hozzá a séf.

A fekete csapat tagjai végül lehajtott fejjel ismerték el, hogy a séfnek igaza van. A versenyzők szégyenkezve álltak a pult mögött, miközben már csak arra vártak, milyen eredményt hoz majd a kóstolás. Hogy mindez elég lesz-e a továbbjutáshoz, az a Séfek Séfe esti adásában derül ki a TV2 képernyőjén.

