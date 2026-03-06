Mentő rohant a stúdióba: drámai jelenet a Séfek Séfében

A Séfek Séfe történetében talán az egyik legmegrázóbb jelenetet láthatták a nézők a legutóbbi adásban. A zöld csapat egyik játékosa, Mikula Patrik a főzés végéhez közeledve hirtelen rosszul lett, ezért a stáb azonnal közbeavatkozott – írja a Bors.

Drámai jelenet a Séfek Séfében: Mikula Patrikhoz mentőt kellett hívni a forgatáson Fotó: TV2

Séfek Séfe: drámai rosszullét a forgatáson

A nézők az adásban csak annyit láthattak, hogy a versenyző állapota hirtelen romlik, majd elszállítják a forgatásról. A háttérben azonban jóval komolyabb tünetek jelentkeztek.

Patrik elmondása szerint a rosszullét teljesen váratlanul tört rá. Úgy érezte, mintha kívülről látná saját magát, közben elzsibbadt a keze és a szája, a pulzusa pedig rendkívül felgyorsult. Emellett erős nyomást érzett a tarkóján.

Drámai jelenet a Séfek Séfében: Mikula Patrikhoz mentőt kellett hívni a forgatáson Fotó: TV2

A helyzet azért volt különösen ijesztő számára, mert korábban már átélt egy súlyos betegséget.

„Nagyon megijedtem, mert volt már egy komoly előzménye ennek. Korábban agyértágulatot találtak nálam, amit meg kellett műteni, mert életveszélyes volt” – mesélte.

A Séfek Séfe forgatásán az egészségügyi stáb azonnal reagált, és mentőt hívtak hozzá. A mentő a közeli kórház sürgősségi osztályára szállította, ahol az orvosok azonnal kivizsgálták.

Koponya-CT készült, vérvizsgálatokat végeztek, valamint minden szükséges rutinvizsgálatot elvégeztek, hogy kizárják a komolyabb problémát.

A történtek a csapattársakat is megrázták

A Séfek Séfe versenyzője korábban agyi műtéten esett át, ezért élete végéig vérhígítót kell szednie. Az orvosok azonban megnyugtatták: a mostani rosszullét nem függött össze a korábbi betegségével.

Patrik szerint a verseny feszültsége is közrejátszhatott a történtekben.

„Nagyon bizonyítani akartam. Talán túlságosan is. Utólag úgy látom, ez volt a mohóság ára: mindent egy lapra tettem fel” – mondta.

A drámai jelenet a csapattársakat is megrázta. Hogy Patrik visszatérhet-e a Séfek Séfe konyhájába, és folytathatja-e a küzdelmet a 10 millió forintos fődíjért, az a következő adásban derül ki.

Séfek séfe: Gyere, azt kint megbokszollak!

Kis híján újabb verekedésnek lehettek szemtanúi a TV2 főzőműsorának nézői tegnap. Megint egymásnak estek a Séfek Séfe versenyzői.