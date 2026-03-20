Súlyos betegséget diagnosztizáltak a népszerű magyar énekesnél

A népszerű énekes, Sihell Ferry az elmúlt hónapokban komoly egészségügyi kihívásokkal szembesült, amelyek miatt az is felmerült, hogy le kell mondania nagykoncertjét. A rajongók komolyan aggódtak, hiszen egy egész élet munkája került veszélybe, ám szerencsére a fellépés végül megvalósulhat. Az énekes számára különösen nehéz volt feldolgozni a váratlan helyzetet, de most már tudatosan vigyáz egészségére – írja a Bors.

Sihell Ferry súlyos betegséggel néz szembe – Fotó: Sihell Ferry

Mennyire súlyos Sihell Ferry egészségügyi problémája?

Az orvosok súlyos betegséget állapítottak meg az énekesnél: asztmát diagnosztizáltak, amely miatt mostantól rendszeresen és szigorúan kell használnia az inhalátort.

Naponta kétszer kell inhalálnom, szigorúan 12 óránként: ha csak pár percet is kések vele, már érzem, hogy nehezen kapok levegő

– nyilatkozta.

Sihell Ferry most sokkal tudatosabban vigyáz az egészségére: kerüli a hideg és szénsavas italokat, rendszeresen sportol és használja az inhalátort. A márciusi nagykoncert különösen személyes lesz: a megszokott mulatós dalok helyett lírai műsorral emlékezik szeretett édesanyjára, akit 11 éve veszített el.

Amíg hang jön ki a torkomon, addig énekelni fogok – és a közönség mindig száz százalékot kap tőlem

– tette hozzá az énekes.

