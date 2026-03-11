Váratlan dolog derült ki Stohl András és új párja kapcsolatáról

Stohl András szerelmi élete továbbra is sokakat foglalkoztat. A színész Kiss Krisztát választotta partneréül A Nagy Ő párkereső műsorban, és kapcsolatuk azóta is tart. Most elárulta, mik a közös terveik a jövőre – írja a Bors.

Stohl András és Kiss Kriszta – Fotó: MW Bulvár

Hogyan alakult Stohl András és Kiss Kriszta kapcsolata?

Stohl András szerint bár együtt vannak Krisztával, egyelőre nem tervezik, hogy egy fedél alá költöznek. A színész elmondta, szóba került köztük a kérdés, de mindketten hasonlóan látják a helyzetet.

Kapcsolatuk alapja a kölcsönös tisztelet, és igyekeznek fokozatosan beilleszkedni egymás életébe.

Kriszta szerint a műsor utáni négy hónapos titkolózás, amikor nem mutatkozhattak együtt, még közelebb hozta őket egymáshoz.

Stohl András hálószobatitkokat árult el

A Nagy Ő kulisszái mögött korántsem volt annyi szabadság, mint ahogy az a képernyőn látszott. Stohl András egy friss interjúban több kulisszatitkot is elárult, valamint őszintén beszélt arról is, hogyan alakult a kapcsolata a győztes Kiss Krisztával a forgatás után.

Brutálisan eltorzították a Nagy Ő nyertesének arcát – feljelentette a klinikát

Rémálommá vált egy szépészeti beavatkozás A Nagy Ő nyertese számára. Kiss Kriszta botoxkezelése súlyos szövődményekkel járt, amelyek akár maradandóak is lehetnek.