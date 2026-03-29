Sydney van den Bosch őszinte vallomása: vannak napok, amikor nem könnyű

Sydney van den Bosch története sokak számára inspiráló lehet, hiszen a televíziós nyíltan beszélt arról, hogyan élte meg az első időszakot. Elmondása szerint bár az anyaságra nem lehet igazán felkészülni, mégis meglepte, milyen természetesen jött minden – írja a Bors.

Sydney van den Bosch és kislánya – az anyaság első, megható pillanatai Fotó: MW Bulvár

Sydney van den Bosch: az anyaság ösztönösen jött, mégis mindent megváltoztatott

„Az anyaságra nem lehet felkészülni, de örülök, hogy az ösztöneim egyből bekapcsoltak” — fogalmazott.

A friss anyuka tapasztalatai és az első baba érkezése élmények jól leírják azt az időszakot, amelyben most él. Kislánya, Lia Elysee nemcsak örömöt hozott az életébe, hanem teljesen új szemléletet is.

Munka és család egyensúlya – nem mindig könnyű

A munka és anyaság összehangolása az egyik legnagyobb kihívás számára. Sydney őszintén beszélt arról, hogy ez az időszak komoly alkalmazkodást igényel.

Bár nem könnyű egyszerre több fronton helytállni, mégis fontosnak tartja, hogy az anyaság mellett önmagára is figyeljen. Úgy gondolja, az önazonos anyaság megélése kulcsfontosságú ahhoz, hogy hosszú távon kiegyensúlyozott maradjon.

Még nagyobb tisztelet az édesanyák felé

Az anyaság új nézőpontot adott számára a saját családját illetően is. Ma már még nagyobb tisztelettel tekint az édesanyjára és a nagymamájára.

„Most már értem igazán, mennyi mindenben kellett helytállniuk” — mondta.

A generációk közötti anyai példaképek szerepe így még hangsúlyosabbá vált az életében.

Mit szeretne átadni a gyermekének?

Sydney már most tudja, milyen értékeket szeretne továbbadni. A gyermeknevelés alapértékei számára egyértelműek: magabiztosság, pozitív szemlélet és segítőkészség.

Úgy érzi, az anyaság nemcsak egy új szerep, hanem egy folyamatos tanulási folyamat is, amelyben napról napra fejlődik.

