Újabb háború törhet ki? Ez az ország azt fontolgatja, hogy megtámadja Oroszországot

Szabó Franciska

Szabó Franciska szexi teste már fülledt nyári hangulatot idéz

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Még csak most kezdődött a tavasz, de a rajongók szerint máris fülledt nyári hangulatot idéz Szabó Franciska teste. Szabó Franciska egy szexi fotóval robbantotta fel a közösségi oldalát, amelyen egy apró rózsaszín bikiniben pózol, és megvillantja elképesztően tökéletes alakját.
Szabó Franciskabikinis fotószexi

Az Exatlon Hungary egykori versenyzője nem lassított, sőt, elképesztő formába hozta magát, és ma már pankrátorként is egyre nagyobb sikereket arat. Szabó Franciska izmos, kockás hasa és formás alakja a képen szinte azonnal magára vonja a tekintetet, a rajongók pedig nem győzik dicsérni a látványt írja a Bors.

Szabó Franciska
Szabó Franciska mindig meglepi a rajongóit.
Fotó: Bors

Szabó Franciska szexi bikiniben robbantotta fel a netet

A fotón a sportoló magabiztosan pózol, a rózsaszín bikini pedig tökéletesen kiemeli a kemény munkával felépített testét. 

A lapos, kockás has, a sportos, mégis nőies vonalak és a magabiztos kisugárzás együtt igazán ütős kombinációt alkot.

 Nem csoda, hogy a kommentmező pillanatok alatt megtelt lelkes reakciókkal és bókokkal. Szabó Franciska követői szerint egyszerűen lehetetlen nem odanézni a képre. A sportoló ráadásul rendszeresen megmutatja, milyen elképesztő formában van, de ez a poszt most különösen nagyot szólt. A rajongók egyetértenek: Franciska nemcsak a ringben kemény, hanem a közösségi médiában is igazi bombaként robban.

Exatlontól az OnlyFansig

Az egykori Exatlon-sztár, Szabó Franciska ma már Amerikában építi karrierjét, ahol Sheena Bathory néven a pofonbajnokságok világában is komoly sikereket arat. A sportoló közben az interneten is aktív: bikinis és merész tartalmaival az Instagramon és az OnlyFansen is nagy figyelmet kap a rajongóktól. Saját bevallása szerint az oldalon főként fétis és domina jellegű tartalmakat oszt meg, amelyekből jelentős bevétele is származik.

Két lány együtt nem izzadt még így 

A Powerslap sportágban egyre sikeresebb Szabó Franciska számára kiemelten fontos az erőnlét és az állóképesség megőrzése – most pedig megmutatta, hogyan tesz ezért. A videón jól látszik, ahogy egy női társával együtt edz, méghozzá egészen különleges módon.

 

