Szabó Győző megcsalta a feleségét

A sztárpár két gyermeket nevel, de csak 2021-ben házasodtak össze egy titokban tartott esküvőn. Szabó Győző korábban a Mokka stúdiójában, 2017-ben vallotta be nyilvánosan, hogy egy időben hűtlen volt a párjához – számolt be róla a Bors.

Szabó Győző múltja még mindig kísért.

Szabó Győző házasságának legnehezebb időszaka

Rezes Judit az interjúban felidézte, hogy kapcsolatuk elején mindketten nagyon a karrierjükre koncentráltak. A színésznő szerint akkoriban kevés időt töltöttek együtt, és az együtt töltött időt sem mindig használták jól. „Abban az időben teljesen a saját szakmánkban voltunk benne, és nagyon kevés időt töltöttünk egymással” – mondta a műsorban.

A megcsalás híre sok rajongót sokkolt, sokan azt hitték, hogy a kapcsolatuk biztosan véget ér.

Rezes Judit azonban elmondta, hogy a történtek után magát is meglepte a saját reakciója.

Azt hittem, ha ilyen történik velem, akkor azonnal vége lesz

– idézte fel korábbi gondolatait.

Végül mégis úgy döntött, hogy a szakítás helyett inkább megpróbálják közösen megoldani a problémáikat. A színésznő arról is beszélt, hogy a történtekben saját felelősségét is felismerte.

Ha olyan alkat lettem volna, akkor én is megcsaltam volna

– fogalmazott meglepő őszinteséggel. A pár azóta sem kerüli a konfliktusokat, sőt Judit szerint sokat vitáznak. Elmondása szerint nagyon különböző személyiségek, ami egyszerre okoz feszültséget és ad lendületet a kapcsolatnak. Mindezek ellenére a kapcsolatuk ma is működik, és hamarosan a huszadik évfordulójukhoz közelednek.

Szexuális ragadozók támadtak Szabó Győzőre

A színész egy rádiós beszélgetésben idézte fel, hogy évekkel ezelőtt egy liftben két nő zaklatta, akik „mindenhol megfogdosták”, és teljesen váratlanul támadtak rá. Szabó Győző elmondása szerint az eset egyszerre volt zavarba ejtő és ijesztő.