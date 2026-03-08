Örömteli hír érkezett Szandiról – ami azért elég meglepő is

Igazi gólyahír érkezett a magyar sztárvilágból: hamarosan nagymama lesz Szandi. Az énekesnő lánya, Bogdán Blanka egy megható videóval tudatta a nagyvilággal, hogy férjével gyermeket várnak.

Szandi és a lánya, Bogdán Blanka, aki hamarosan édesanya lesz

Fotó: archív / Hot magazin

A közösségi oldalán megosztott felvételen a kismama már gömbölyödő pocakját is megmutatta, a bejegyzéshez pedig azt írta: a baba várhatóan 2026 szeptemberében érkezik. Blanka élete az elmúlt időszakban gyorsan vett új irányt.

Tavaly nyáron Las Vegasban mondta ki a boldogító igent szerelmének, Ricardónak, mindössze öt hónappal azután, hogy a férfi megkérte a kezét.

A fiatal pár akkor még csak a közös jövőt tervezgette, most pedig újabb mérföldkőhöz érkeztek: hamarosan szülők lesznek – írja a Bors.

Szandi első unokája

Érdekesség, hogy az esküvő után már felröppentek pletykák arról, hogy Blanka babát vár, ám akkor édesanyja még határozottan cáfolta ezeket a találgatásokat. Mint kiderült, akkor valóban csak a ruha szabása miatt tűnt úgy, mintha kismama lenne – most azonban már valódi az örömhír. A családban hatalmas az öröm, hiszen Szandi számára ez lesz az első unoka. A következő hónapokban sokak érdeklődése a boldog kismamára és az örömhírt ünneplő Bogdán családra szegeződik.