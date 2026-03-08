Dubaji kaland helyett gyűrűvita: így pörög a net Szarvas Andi körül

Szarvas Andi férjével és kisbabájával a közel-keleti városban rekedt, amikor a térségben egyre feszültebb lett a helyzet, az iráni háború miatt a repülőtereket lezárták, és a turisták bizonytalanságban várták, mikor tudnak hazautazni.

Szarvas Andi épségben hazaért családjával Dubajból

Fotó: Mediaworks archív

A volt szépségkirálynő végig élményszerűen számolt be a közösségi oldalain a várakozásról, a lezárt légterekről és a stresszes pillanatokról. Végül sikerült elindulniuk, és biztonságban megérkeztek Magyarországra, ám a kommentfolyam hamar más irányba terelődött – írja a Bors.

Szarvas Andi jegygyűrűje hónapokig készült

A közönség figyelmét nem a közel-keleti feszültség, hanem Andi egyedi jegygyűrűje ragadta meg. Egy követő megjegyezte, hogy neki ugyanolyan gyűrűje van, mire a korábbi szépségkirálynő válaszul elmondta, hogy az ékszer egyedi darab, hónapokig készült, és nem hasonlítható egy tömeggyártott termékkel. Ez a kommentáradat azonban újabb vitát indított: sokan szerint manapság rengeteg influenszer visel hasonló stílusú gyűrűt, mások pedig azon elmélkedtek, hogyan fért bele a hosszú tervezés a család sűrű életébe, hiszen az eljegyzés és a gyermek érkezése viszonylag gyorsan követte egymást.

Néhány napja arról is beszámolt az Origo, hogy még a rakétatámadások előtt hazatért Keleti Andrea is fellélegzett, hogy már itthon lehet, hiszen ő sem egy háborús helyzetben képzelte el jól megérdemelt pihenését.