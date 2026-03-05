Visszatérhet a háború poklából a magyar szépségkirálynő

Hírlevél
2026. március 05. 19:08
Olvasási idő: 4 perc
Napokig bizonytalanságban volt a szépségkirálynő családja a közel-keleti feszültség miatt. Szarvas Andi most jó hírt osztott meg: férjével és kislányával végre hazatérhetnek Dubajból.
miss world hungarymodellSzarvas Andi

A korábbi Miss World Hungary-győztes, Szarvas Andi családi nyaralásra utazott Dubajba, amikor a térségben kiéleződött a katonai konfliktus, és több repülőteret is lezártak. A modell napokig nem tudta, mikor indulhat haza, most azonban közösségi oldalán jelentette be: családjával már a reptéren várják a Magyarországra induló járatot.

Szarvas Andi
Szarvas Andi
Fotó: Ki vagy te valójában? - Podcast / YouTube / Képkivágás

Napokig bizonytalanságban voltak

A közel-keleti helyzet eszkalálódása miatt több turistaparadicsomot is érintettek a támadások, így Dubajban is komoly fennakadások alakultak ki a légi közlekedésben. Emiatt számos turista – köztük magyarok is – a térségben rekedt.

Szarvas Andi korábban arról számolt be, hogy családjával biztonságban vannak, és inkább a szállodában maradnak a bizonytalan helyzet miatt.

Végre hazafelé tart Szarvas Andi

A modell most újabb bejegyzésben tudatta követőivel, hogy férjével és kislányukkal már a repülőtéren vannak, és a hazautazásra készülnek. A poszt alapján hamarosan felszáll a gépük, így rövidesen Magyarországon lehetnek.

Cikkünk a BORS információi alapján készült.

