Mészáros Árpád Zsolt őszintén beszélt az apaságról

Legidősebb fia, Bendegúz születésekor karrierje éppen felfelé ívelt, ráadásul betegséggel is küzdött, így – saját megfogalmazása szerint – akkoriban „hétvégi apa” volt. Kevesebb idő jutott a közös mindennapokra, ám később igyekezett bepótolni az elmulasztott pillanatokat: fia elkísérte koncertjeire, a nyarakat együtt töltötték. Egyik meghatározó emléke a Szegedi Dóm téren bemutatott Miss Saigon, ahol Bendegúz különleges színpadi élmény részese lehetett - írja a Bors.

A színész legidősebb és a legfiatalabb gyermeke között huszonhat év a korkülönbség

A legidősebb és a legfiatalabb gyermek között huszonhat év a korkülönbség, ami a családi dinamikát is meghatározza. Nagylánya, Rózsa már önálló életet él, de szoros a kapcsolatuk, gyakran segít a kisebb testvér körül is. A színész szerint a felnőtt gyerekekkel természetes módon több a véleménykülönbség, de ez nem okoz komoly feszültséget. A legkisebb, Ámorka ma a család „napfénye”: beszél, énekel, rajzol, és egyre határozottabban mutatja ki érzelmeit.

Mészáros úgy érzi, most tud igazán jelen lenni az apaszerepben, tudatosabban osztja be az idejét, és igyekszik minden gyermekének megadni azt a figyelmet, amelyből korábban kevesebb jutott.

Bár több gyermekében is megmutatkozik a művészi hajlam, a jövő még nyitott kérdés – az azonban biztos, hogy az édesapa ma már tapasztaltabban és kiegyensúlyozottabban éli meg a családi mindennapokat.