bors

Mészáros Árpád Zsolt őszintén beszélt az apaságról

30 perce
Olvasási idő: 4 perc
Öt gyermek édesapjaként vallott családi életéről Mészáros Árpád Zsolt. A színész-énekes elmondta, egészen más kihívásokat jelentett számára az apaság pályája elején, mint ma, érettebb fejjel.
Legidősebb fia, Bendegúz születésekor karrierje éppen felfelé ívelt, ráadásul betegséggel is küzdött, így – saját megfogalmazása szerint – akkoriban „hétvégi apa” volt. Kevesebb idő jutott a közös mindennapokra, ám később igyekezett bepótolni az elmulasztott pillanatokat: fia elkísérte koncertjeire, a nyarakat együtt töltötték. Egyik meghatározó emléke a Szegedi Dóm téren bemutatott Miss Saigon, ahol Bendegúz különleges színpadi élmény részese lehetett - írja a Bors.

színész
A színész őszintén beszélt az apaságról. A kép illusztráció. AFotó: Pixabay

A színész legidősebb és a legfiatalabb gyermeke között huszonhat év a korkülönbség

A legidősebb és a legfiatalabb gyermek között huszonhat év a korkülönbség, ami a családi dinamikát is meghatározza. Nagylánya, Rózsa már önálló életet él, de szoros a kapcsolatuk, gyakran segít a kisebb testvér körül is. A színész szerint a felnőtt gyerekekkel természetes módon több a véleménykülönbség, de ez nem okoz komoly feszültséget. A legkisebb, Ámorka ma a család „napfénye”: beszél, énekel, rajzol, és egyre határozottabban mutatja ki érzelmeit. 

Mészáros úgy érzi, most tud igazán jelen lenni az apaszerepben, tudatosabban osztja be az idejét, és igyekszik minden gyermekének megadni azt a figyelmet, amelyből korábban kevesebb jutott.

@meszarosarpadzsolt Ámor fiammal #nekedbe #family #magicmazs #fiam #magic ♬ you are my sunshine - christina perri

Bár több gyermekében is megmutatkozik a művészi hajlam, a jövő még nyitott kérdés – az azonban biztos, hogy az édesapa ma már tapasztaltabban és kiegyensúlyozottabban éli meg a családi mindennapokat. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy felfedezték a gént, amely megszabja, hogy jó vagy rossz apa lesz valaki.

 

