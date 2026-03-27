Először lépett fel az új gitáros, félbe kellett szakítani a Tankcsapda koncertjét

Nem minden koncert alakul a tervek szerint, de néha épp ettől válik igazán különlegessé egy este. A Tankcsapda legutóbbi fellépése pontosan ilyen váratlan, mégis emlékezetes élményt hozott, számolt be a Bors Online.

A Vörös Attila (balra), Lukács László, Fejes Tamás alkotta Tankcsapda Marosvásárhelyen koncertezett, amikor váratlanul áramszünet lett – Fotó: Tankcsapda / Facebook

A Tankcsapda koncertje váratlanul sötétbe borult

Tankcsapda-koncert szakadt félbe múlt hétvégén Marosvásárhelyen, miután a környéken áramszünet lépett fel, amely a koncerthelyszínt is érintette. A zenekar azonban nem hagyta cserben a közönséget, és a helyzetből végül egy egészen egyedi lezárást hoztak ki. A történtekről Bakó Csaba, a Tankcsapda produkciós menedzsere részletesen is beszámolt.

Abszolút pozitív volt a vége. Minden ilyen kihívás egy még intimebb közeget teremt a közönséggel, máskor is volt már hasonlóra példa. Ilyenkor nyilván reagálni kell a váratlan leállásra.

Mint elárulta, a helyzetet némileg megkönnyítette, hogy az áramszünet a koncert végén történt. „Most nagyon egyszerű dolog történt, mert pont vége volt a főműsoridőnek, és csak a ráadás blokk maradt hátra, vagyis két dal.” A technikai probléma miatt végül nem tudták a megszokott módon befejezni az estét, de a zenekar gyorsan alkalmazkodott.

„Lényegében a közterületen volt áramkimaradás, ez érintette a klubot is, nem tudtuk befejezni a koncertet. A ráadásblokkot pedig a közönséggel együtt énekelte Laci” – mesélte a menedzser. A spontán akusztikus zárás különleges hangulatot teremtett, amelyet a rajongók is lelkesen fogadtak.

Vörös Attila a mélyvízben találta magát

Az este egy másik fontos szereplője a Tankcsapda gitárosa, Vörös Attila volt, aki számára ez különösen emlékezetes koncert marad.

Vörös Attila így túlesett a tűzkeresztségen, hiszen a Tankcsapda Bamakóban mutatta őt be a gitárosi poszton, és az utazás után ez volt a harmadik koncertje

– mondta a menedzser az új gitáros színre lépéséről. A hivatalos, nagyszabású bemutatkozása azonban még csak most következik, hiszen a zenekar az Arénában lép majd fel szombaton.

Kiderült, ki a Tankcsapda új gitárosa

Közel egy éve jelentette be a Tankcsapda, hogy Sidlovics Gábor, azaz Sidi távozik a bandából. A zenekar most leleplezte, ki lesz a Tankcsapda új gitárosa!