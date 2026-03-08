Tolvai Reni csúnyán megsérült – veszélyben a Nagy Duett?

Tolvai Reni komoly térdfájdalommal küzd, és most a rajongóitól kért segítséget. Az énekesnő közösségi oldalán árulta el, hogy még januárban esett el egy havas, jeges úton, amikor magassarkúban indult egy közeli étterembe, és a baleset után bár először nem érzett nagyobb fájdalmat, másnapra már alig tudta mozgatni a lábát.

Dögös fotóval jelentkezett a minap Tolvai Reni Fotó: Szabolcs László

Tolvai Reni sérülése miatt veszélyben lehet a Nagy Duett?

Beszámolója szerint a térde elszíneződött, a mozgás pedig fájdalmassá vált, de mivel nem dagadt be, nem tulajdonított neki különösebb jelentőséget. A lilulás később elmúlt, a fájdalom azonban megmaradt, ennek ellenére tovább edzett, próbált és fellépett.

Tolvai Reni most azért fordult a követőihez tanácsért, mert egyelőre nem akar orvoshoz menni, attól tartva, hogy pihenést javasolnának neki. Erre viszont jelenleg nincs lehetősége, mivel javában zajlik a felkészülése A Nagy Duett következő adásaira.

A sérülés ezért akár a szereplését is veszélybe sodorhatja. Az énekesnő ugyanis továbbra is versenyben van, és szeretné megnyerni a műsort, miközben a rajongók már amiatt aggódnak, meddig bírja még fájdalommal a terhelést – írja a Borsonline.hu, ahol további részleteket is megtudhat.

