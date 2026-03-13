Ma lenne 43 éves Tompos Kátya – így emlékeznek meg róla

Tompos Kátya neve kitörölhetetlen nyomot hagyott a magyar színházi és zenei életben. A Jászai Mari-díjas színművész és énekesnő 2024 májusában, hosszan tartó betegség után hunyt el 41 éves korában, halála pedig az egész országot megrázta – írja a Bors.

Tompos Kátya ma lenne 43 éves – barátai és tisztelői megható módon emlékeznek a tragikusan fiatalon elhunyt művésznőre

Fotó: Móricz-Sabján Simon

Tompos Kátya emlékét különleges módon őriznék meg

A színésznő március 13-án ünnepelné 43. születésnapját. Ebből az alkalomból barátai és szerettei a 3K Kaszásdűlői Kulturális Központban emlékeznek meg róla egy zárt körű eseményen, ahol egy igazán megható kezdeményezés is napirendre került: azt szeretnék, hogy a kulturális központ színházterme Tompos Kátya nevét viselje.

A kezdeményezésről Hrutka Róbert is megszólalt, aki közeli barátként és alkotótársként is fontos szerepet töltött be Tompos Kátya életében. A zeneszerző szerint különösen szép gesztus, hogy ilyen személyes és maradandó formában is őriznék a művésznő emlékét.

Tompos Kátya halála óta több rendezvény, díj és emlékest is segít abban, hogy a közönség ne csak gyászolja, hanem méltó módon ünnepelje is azt a kivételes tehetséget, emberséget és érzékenységet, amit a művésznő képviselt. Idén március 2-án például újra megrendezték a Tompos Kátya-emlékestet, ahol átadták a róla elnevezett díjat is.

