Ma lenne 43 éves Tompos Kátya – így emlékeznek meg róla

Tompos Kátyára ma is sokan könnyes szemmel gondolnak vissza. Tompos Kátya ma lenne 43 éves, barátai és szerettei pedig megható, zárt körű eseményen idézik fel az emlékét Óbudán.
Tompos KátyamegemlékezésHrutka Róbert

Tompos Kátya neve kitörölhetetlen nyomot hagyott a magyar színházi és zenei életben. A Jászai Mari-díjas színművész és énekesnő 2024 májusában, hosszan tartó betegség után hunyt el 41 éves korában, halála pedig az egész országot megrázta – írja a Bors.

Tompos Kátya, TomposKátya, magyar színművésznő
Tompos Kátya ma lenne 43 éves – barátai és tisztelői megható módon emlékeznek a tragikusan fiatalon elhunyt művésznőre
Fotó: Móricz-Sabján Simon

Tompos Kátya emlékét különleges módon őriznék meg

A színésznő március 13-án ünnepelné 43. születésnapját. Ebből az alkalomból barátai és szerettei a 3K Kaszásdűlői Kulturális Központban emlékeznek meg róla egy zárt körű eseményen, ahol egy igazán megható kezdeményezés is napirendre került: azt szeretnék, hogy a kulturális központ színházterme Tompos Kátya nevét viselje.

A kezdeményezésről Hrutka Róbert is megszólalt, aki közeli barátként és alkotótársként is fontos szerepet töltött be Tompos Kátya életében. A zeneszerző szerint különösen szép gesztus, hogy ilyen személyes és maradandó formában is őriznék a művésznő emlékét.

Tompos Kátya halála óta több rendezvény, díj és emlékest is segít abban, hogy a közönség ne csak gyászolja, hanem méltó módon ünnepelje is azt a kivételes tehetséget, emberséget és érzékenységet, amit a művésznő képviselt. Idén március 2-án például újra megrendezték a Tompos Kátya-emlékestet, ahol átadták a róla elnevezett díjat is.

Megrendítő látvány: így néz ki Tompos Kátya sírja

Halottak napján rengetegen keresték fel a Farkasréti temetőt, hogy elhunyt szeretteikre emlékezzenek. Tompos Kátya sírjánál is megállt az élet egy pillanatra – a Jászai Mari-díjas színésznő nyughelyét színpompás virágok, mécsesek és vörös rózsák borították.

Egy éve hunyt el Tompos Kátya, így néz ki most a sírhelye

A színésznő fiatalon, 41 évesen halt meg. Tompos Kátya súlyos beteg volt, halála az egész országot megrázta.

 

