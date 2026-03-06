Nagy bejelentést tett a rajongóknak a csábítóan dögös Tóth Andi

2026 júniusában új zenével jelentkezhet Tóth Andi, aki egy TikTok-videóban árulta el, hogy ismét dalt készít. Az énekesnő 2023-ban jelentette be, hogy visszavonul az énekléstől, ezért a hír sokakat meglepett, és azonnal elindította a találgatásokat egy esetleges zenei visszatérésről.

Tóth Andi

Fotó: MW Bulvár

Tóth Andi új dala

A videóban Tóth Andi arról beszélt, hogy a világban zajló események és a nehéz időszakok inspirálták arra, hogy új dalt írjon. Elmondása szerint a szám 2026. június 1-jén jelenhet meg.

A bejelentés után a rajongók azonnal elárasztották kommentekkel az énekesnő közösségi oldalát. Sokan örülnek annak, hogy ismét hallhatnak új dalt Tóth Andi előadásában.

Egyelőre azonban nem tudni, hogy a friss dal csak egy egyszeri megjelenés lesz, vagy egy nagyobb zenei visszatérés első lépése.

Tóth Andi új zenéjéről a BORS oldalán olvashat további részleteket.

További részletek:

Új dallal és látványos klippel készül az énekesnő. Tolvai Reni egy fotót is megosztott a forgatásról, amelyen egy terepjárón pózolva mutatta meg új dalának hangulatát.

Hatalmas port kavart a magyar közösségi médiában egy váratlan TikTok-videó. ByeAlex a felvételen „női tulajdonságokat” pontozott, és arról beszélt, mi az, ami nála azonnali kizáró ok egy nőnél.