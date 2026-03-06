Hírlevél
Nagy bejelentést tett a rajongóknak a csábítóan dögös Tóth Andi

Úgy tűnik, ismét zenével jelentkezik az egyik legnépszerűbb magyar énekesnő. Tóth Andi bejelentette: hamarosan új dalt ad ki, ami sok rajongó szerint akár a visszatérését is jelentheti.
2026 júniusában új zenével jelentkezhet Tóth Andi, aki egy TikTok-videóban árulta el, hogy ismét dalt készít. Az énekesnő 2023-ban jelentette be, hogy visszavonul az énekléstől, ezért a hír sokakat meglepett, és azonnal elindította a találgatásokat egy esetleges zenei visszatérésről.

Tóth Andi
Tóth Andi új dala

A videóban Tóth Andi arról beszélt, hogy a világban zajló események és a nehéz időszakok inspirálták arra, hogy új dalt írjon. Elmondása szerint a szám 2026. június 1-jén jelenhet meg.

A bejelentés után a rajongók azonnal elárasztották kommentekkel az énekesnő közösségi oldalát. Sokan örülnek annak, hogy ismét hallhatnak új dalt Tóth Andi előadásában.

Egyelőre azonban nem tudni, hogy a friss dal csak egy egyszeri megjelenés lesz, vagy egy nagyobb zenei visszatérés első lépése.

Tóth Andi új zenéjéről a BORS oldalán olvashat további részleteket.

