Tóth Gabi ledobta a bombát legújabb képével

Egy friss Instagram bejegyzés pillanatok alatt felkavarta a rajongók fantáziáját. Tóth Gabi ezúttal egy merész, mégis elegáns összeállításban mutatta meg magát, amely azonnal heves reakciókat váltott ki követőiből.
Tóth GabiInstagramzebra

Az énekesnő hosszú évek óta meghatározó alakja a hazai zenei életnek, és nemcsak a színpadon, hanem online jelenlétével is rendszeresen reflektorfénybe kerül. Tóth Gabi Instagram-oldalán megjelent új fotó különösen nagy figyelmet kapott, hiszen a zebra stílusú ruha és a hangsúlyos megjelenés erős vizuális hatást keltett - írja a Bors.

20251117 Budapest Inspiráló Nők Díjátadó Gála fotó: Szabolcs László (SZL) MW Bulvár képen: Tóth Gabi
Tóth Gabi új fotója rengeteg rajongói kommentet kapott
Fotó: MW Bulvár

Tóth Gabi Instagram-posztjában egy fekete-fehér csíkos, azaz zebra mintás ruhában látható. Az énekesnő a fotón magabiztos pózban áll, hangsúlyos dekoltázzsal és tudatosan felépített stylinggal.

Mit szólt Papp Máté Bence Tóth Gabi új képéhez?

A kommentelők közül sokan megemlítették Papp Máté Bence nevét, és többen is megjegyezték, hogy szerencsés férfi. Nyilvános, részletes reakció egyelőre nem érkezett a táncostól, ugyanakkor a hozzászólásokból egyértelműen látszik, hogy a követők pozitívan fogadták a fotót.

Ötórás életmentő műtéten esett át Tóth Gabi – ezután jött a csoda

Egy kritikus, ötórás életmentő műtéten esett át az énekesnő egy szétrobbant, focilabda méretű petefészekciszta miatt. Tóth Gabival az eset után, 18 évesen az orvosok közölték, hogy a beavatkozás szövődményei miatt valószínűleg meddő marad, és természetes úton nem lehet gyermeke. Hannaróza érkezését azóta is isteni csodának tartja.

Húsz év után ismét nyeregbe szállt Tóth Gabi

Különleges és megható pillanatnak lehettek tanúi azok, akik részt vettek a múlt vasárnapi jótékonysági gálán, amelynek a Pintér Tibor Lovas Színháza adott otthont. Az est egyik legemlékezetesebb fellépését Tóth Gabi nyújtotta, aki húsz év után újra lóra ült – ráadásul életében először lóháton énekelt.

 

