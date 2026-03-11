Hírlevél
viczián viktória

Viczián Viktória sokkolta a rajongókat, erre senki nem számított

Nehéz időszakon vannak túl, de most ismét boldogok együtt. Viczián Viktória és Somhegyi Krisztián három hónap különélés után újra egymásra találtak, sőt már az esküvőjük részleteit is tervezik.
viczián viktóriasomhegyi krisztiánmodellesküvő

A modell és az egykori Exatlon-versenyző Viczián Viktória kapcsolatáról tavaly decemberben még szakításról szóltak a hírek. Most azonban kiderült: a külön töltött idő végül megerősítette őket.

Viczián Viktória, VicziánViktória, 20230811 Budapest Viczián Viktória modell Fotó: Máté Krisztián (MK) MW bulvar
Viczián Viktória és Somhegyi Krisztián három hónap különlét után újra együtt építik közös jövőjüket.
Fotó: MW bulvar

Miért szakított korábban Viczián Viktória és Somhegyi Krisztián?

A pár elmondása szerint a három hónapos különlét mindkettőjük számára nehéz volt, de szükségük volt rá – írja a Bors.

Viczián Viktória így fogalmazott:

„A ház kettőnké, újra együtt vagyunk, már tervezzük az esküvőnket! Volt három hónapunk külön, ami kellett, hogy felnőjünk egymáshoz.”

Elmondása szerint a kapcsolatuk mindig erős volt, ám ebben az időszakban mindketten „meg­járták a poklot”. Úgy érzi, a külön töltött hónapok nélkül talán nem tudtak volna ennyit fejlődni.

A szakítás alatt sem szakadtak el teljesen egymástól. Bár Somhegyi Krisztián elköltözött, továbbra is keresték egymást: hol kávéra hívták a másikat, hol üzenetekben tartották a kapcsolatot.

Mikor lesz Viczián Viktória esküvője?

A pár most már közösen építi tovább a jövőjét. Viczián Viktória elárulta, hogy augusztusra tervezik az esküvőt, és a helyszínt is sikerült újra lefoglalniuk.

A modell azt mondta, harmincéves korára szeretne feleség lenni, ezért különösen fontos számára a közelgő esemény. Hozzátette: sokat dolgoztak a kapcsolatukon, és jó érzés volt nem feladniuk egymást.

A pár egy Pest vármegyei nagyközségben él közös házukban, amelyet néhány éve vásároltak, és azóta jelentős felújításokon esett át. A jövőben pedig már a családalapítás is szerepel a terveik között.

Milyen most Viczián Viktória és Somhegyi Krisztián kapcsolata?

A modell szerint most minden a helyére került.

Úgy érzi, kapcsolatuk szinte sorsszerű: vallásos emberként úgy gondolja, hogy „a Jóisten nem tudta őket elengedni egymás mellől”. A szakítás idején sem akartak másokkal ismerkedni, és végül ismét egymás mellett kötöttek ki.

Azt mondja, ha összefognak, „a falon is átmennek”, és ezt már a TV2-n futó Párharc műsorban is bizonyították.

 

