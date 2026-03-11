Viczián Viktória sokkolta a rajongókat, erre senki nem számított

A modell és az egykori Exatlon-versenyző Viczián Viktória kapcsolatáról tavaly decemberben még szakításról szóltak a hírek. Most azonban kiderült: a külön töltött idő végül megerősítette őket.
Miért szakított korábban Viczián Viktória és Somhegyi Krisztián?
A pár elmondása szerint a három hónapos különlét mindkettőjük számára nehéz volt, de szükségük volt rá – írja a Bors.
Viczián Viktória így fogalmazott:
„A ház kettőnké, újra együtt vagyunk, már tervezzük az esküvőnket! Volt három hónapunk külön, ami kellett, hogy felnőjünk egymáshoz.”
Elmondása szerint a kapcsolatuk mindig erős volt, ám ebben az időszakban mindketten „megjárták a poklot”. Úgy érzi, a külön töltött hónapok nélkül talán nem tudtak volna ennyit fejlődni.
A szakítás alatt sem szakadtak el teljesen egymástól. Bár Somhegyi Krisztián elköltözött, továbbra is keresték egymást: hol kávéra hívták a másikat, hol üzenetekben tartották a kapcsolatot.
Mikor lesz Viczián Viktória esküvője?
A pár most már közösen építi tovább a jövőjét. Viczián Viktória elárulta, hogy augusztusra tervezik az esküvőt, és a helyszínt is sikerült újra lefoglalniuk.
A modell azt mondta, harmincéves korára szeretne feleség lenni, ezért különösen fontos számára a közelgő esemény. Hozzátette: sokat dolgoztak a kapcsolatukon, és jó érzés volt nem feladniuk egymást.
A pár egy Pest vármegyei nagyközségben él közös házukban, amelyet néhány éve vásároltak, és azóta jelentős felújításokon esett át. A jövőben pedig már a családalapítás is szerepel a terveik között.
Milyen most Viczián Viktória és Somhegyi Krisztián kapcsolata?
A modell szerint most minden a helyére került.
Úgy érzi, kapcsolatuk szinte sorsszerű: vallásos emberként úgy gondolja, hogy „a Jóisten nem tudta őket elengedni egymás mellől”. A szakítás idején sem akartak másokkal ismerkedni, és végül ismét egymás mellett kötöttek ki.
Azt mondja, ha összefognak, „a falon is átmennek”, és ezt már a TV2-n futó Párharc műsorban is bizonyították.