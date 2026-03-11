Viczián Viktória sokkolta a rajongókat, erre senki nem számított

A modell és az egykori Exatlon-versenyző Viczián Viktória kapcsolatáról tavaly decemberben még szakításról szóltak a hírek. Most azonban kiderült: a külön töltött idő végül megerősítette őket.

Viczián Viktória és Somhegyi Krisztián három hónap különlét után újra együtt építik közös jövőjüket.

Fotó: MW bulvar

Miért szakított korábban Viczián Viktória és Somhegyi Krisztián?

A pár elmondása szerint a három hónapos különlét mindkettőjük számára nehéz volt, de szükségük volt rá – írja a Bors.

Viczián Viktória így fogalmazott:

„A ház kettőnké, újra együtt vagyunk, már tervezzük az esküvőnket! Volt három hónapunk külön, ami kellett, hogy felnőjünk egymáshoz.”

Elmondása szerint a kapcsolatuk mindig erős volt, ám ebben az időszakban mindketten „meg­járták a poklot”. Úgy érzi, a külön töltött hónapok nélkül talán nem tudtak volna ennyit fejlődni.

A szakítás alatt sem szakadtak el teljesen egymástól. Bár Somhegyi Krisztián elköltözött, továbbra is keresték egymást: hol kávéra hívták a másikat, hol üzenetekben tartották a kapcsolatot.

Mikor lesz Viczián Viktória esküvője?

A pár most már közösen építi tovább a jövőjét. Viczián Viktória elárulta, hogy augusztusra tervezik az esküvőt, és a helyszínt is sikerült újra lefoglalniuk.

A modell azt mondta, harmincéves korára szeretne feleség lenni, ezért különösen fontos számára a közelgő esemény. Hozzátette: sokat dolgoztak a kapcsolatukon, és jó érzés volt nem feladniuk egymást.

A pár egy Pest vármegyei nagyközségben él közös házukban, amelyet néhány éve vásároltak, és azóta jelentős felújításokon esett át. A jövőben pedig már a családalapítás is szerepel a terveik között.

Milyen most Viczián Viktória és Somhegyi Krisztián kapcsolata?

A modell szerint most minden a helyére került.

Úgy érzi, kapcsolatuk szinte sorsszerű: vallásos emberként úgy gondolja, hogy „a Jóisten nem tudta őket elengedni egymás mellől”. A szakítás idején sem akartak másokkal ismerkedni, és végül ismét egymás mellett kötöttek ki.

Azt mondja, ha összefognak, „a falon is átmennek”, és ezt már a TV2-n futó Párharc műsorban is bizonyították.