Súlyos beteg lett VV Seherezádé kisbabája, kórházba került

VV Seherezádé kisbabája egy vírusfertőzés miatt került kórházba, ahol megfigyelés alatt tartották az orvosok. Az édesanya közösségi oldalán számolt be a drámai helyzetről, amely minden korábbinál jobban megviselte a családot – közölte a Bors.

VV Seherezádé

Fotó: Facebook

Az egykori valóságshow-szereplő tavaly augusztusban adott életet első gyermekének, ám azóta sem volt könnyű időszakuk. Szülés utáni depresszióval küzdött, kisfia pedig sokáig hasfájós volt, ami szintén komoly kihívást jelentett.

Most azonban egy újabb, még ijesztőbb probléma jelentkezett. A kis Liam Noah egy „gonosz vírus” miatt lett rosszul, amely heves tüneteket okozott nála.

A kórházban éjszakáztunk. Manóka kihányta a lelkét is egy gonosz vírus miatt. A kiszáradás kockázata miatt megfigyelés alatt voltunk, úgy néz ki, hogy most már minden stabil”

– írta közösségi oldalán az aggódó édesanya.

Szerencsére a legfrissebb hírek szerint már hazatérhettek a kórházból, ám a kisfiú állapota még nem tökéletes. Bár jobban van, továbbra is érzékeny a gyomra, és az étvágya sem az igazi.

Manóka jobban van, de nincs valami jó kedve és étvágya sem... nagyon érzékeny a gyomra és küzdős a nap”

– osztotta meg követőivel Seherezádé.

A megpróbáltatások az édesanyát is megviselték. Elmondása szerint a folyamatos stressz és aggódás az ő egészségére is hatással van, és egyre rosszabbul érzi magát.

Sajnos én is egyre rosszabbul vagyok... nagyon félek az éjszakától”

– vallotta be őszintén.

A rajongók folyamatosan üzenetekkel árasztják el a sztáranyukát, sokan fejezik ki támogatásukat, és mielőbbi teljes felépülést kívánnak a kisfiúnak. A család reméli, hogy valóban csak egy átmeneti vírusfertőzésről van szó, és hamarosan minden visszatérhet a normális kerékvágásba.

