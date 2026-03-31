25 év után kiderült – ez volt Zámbó Jimmy utolsó mondata

A vallomás a 25 év Jimmy nélkül gálakoncert után került nyilvánosságra, amelyet 2026. március végén tartottak meg nagy érdeklődés mellett Csepelen. Zámbó Jimmy egykori jó barátja, Galambos Lajos arról beszélt, hogy a tragédia napján, amikor épp fellépésre tartott, az énekes még felhívta.

Zámbó Jimmy

Ez volt Zámbó Jimmy utolsó mondata Lajcsihoz

A telefonba a tőlük megszokott módon csak ennyit mondott neki:

Kéz-lábtörést.

Akkor még egyikük sem sejthette, hogy ez lesz az utolsó alkalom, amikor hallják egymás hangját.

Galambos Lajos szerint Jimmy mindig szívből drukkolt a barátainak, és ez az utolsó üzenet is ezt tükrözte. A zenész arról is beszélt, hogy Jimmyre ma is hatalmas szeretettel emlékeznek, a család pedig negyed évszázada őrzi méltó módon az emlékét.

25 év után is telt ház emlékezik a Királyra

Az idei jubileumi emlékkoncert ismét megmutatta, hogy Zámbó Jimmy legendája még mindig élő része a magyar könnyűzenének. A gálán régi barátok és mai előadók együtt tisztelegtek előtte, miközben a kulisszák mögött olyan személyes történetek is előkerültek, amelyek még közelebb hozzák a rajongókhoz a Király emlékét – számolt be a BORS.