Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megérkezett a legfrissebb kutatás – Magyar Péternek nem lesz mosolygós napja

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 689,7 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -94,7 Ft / Gázolaj piaci ár: 784 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -169 Ft

Zámbó Jimmy

25 év után kiderült – ez volt Zámbó Jimmy utolsó mondata

51 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Még 25 évvel a halála után is új, megrázó részletek derülnek ki a Király utolsó napjáról. Zámbó Jimmy tragédiájának napjáról most Galambos Lajos idézett fel egy rövid, de annál fájdalmasabb telefonbeszélgetést.
Link másolása
Vágólapra másolva!
A vallomás a 25 év Jimmy nélkül gálakoncert után került nyilvánosságra, amelyet 2026. március végén tartottak meg nagy érdeklődés mellett Csepelen. Zámbó Jimmy egykori jó barátja, Galambos Lajos arról beszélt, hogy a tragédia napján, amikor épp fellépésre tartott, az énekes még felhívta.  

Fotó: MW archívum

Ez volt Zámbó Jimmy utolsó mondata Lajcsihoz

A telefonba a tőlük megszokott módon csak ennyit mondott neki: 

Kéz-lábtörést.

Akkor még egyikük sem sejthette, hogy ez lesz az utolsó alkalom, amikor hallják egymás hangját.

Galambos Lajos szerint Jimmy mindig szívből drukkolt a barátainak, és ez az utolsó üzenet is ezt tükrözte. A zenész arról is beszélt, hogy Jimmyre ma is hatalmas szeretettel emlékeznek, a család pedig negyed évszázada őrzi méltó módon az emlékét.

25 év után is telt ház emlékezik a Királyra

Az idei jubileumi emlékkoncert ismét megmutatta, hogy Zámbó Jimmy legendája még mindig élő része a magyar könnyűzenének. A gálán régi barátok és mai előadók együtt tisztelegtek előtte, miközben a kulisszák mögött olyan személyes történetek is előkerültek, amelyek még közelebb hozzák a rajongókhoz a Király emlékét – számolt be a BORS.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!